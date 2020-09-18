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TV8 En Şık Benim yarışması başvuru adresi, başvuru şartları ve whatapp numarası

Basında yer aldığı gün büyük ilgi toplayan TV8 En Şık Benim yarışması başvuru adresi, başvuru şartları ve whatapp numarası haberi ile ilgili güncel ayrıntılar basına aktaırlmaya devam ediyor. Siz de 18 Eylül 2020 tarihli haberimizden güncel bilgileri hemen öğrenebilirsiniz.

18 Eylül 2020 Cuma 22:29
TV8 En Şık Benim yarışması başvuru adresi, başvuru şartları ve whatapp numarası
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TV8’de yeni sezonda bir moda programının başlaması bekleniyor. İzleyicileri yarışma programları ile eğlendiren TV8, yeni moda programı En Şık Benim ile izleyici ile buluşacak. 7 Eylül 2020 tarihinden itibaren yayınlanmaya başlayacak olan yarışma programını Raşit Bağzıbağlı sunacak.

En Şık Benim yarışma başvurusu formu

Talya Prodüksiyon tarafından ekranlara hazırlanan En Şık Benim yarışma programında yarışmacılar belirlenen konseptlere uygun giyinecek. Yarışmaya başvuru yapmak isteyen kişiler TV8 resmi intenet sitesine girerek yarışma ile ilgili başvuru formuna ulaşabilecek.

En Şık Benim yarışması ödülü ne?

Her hafta bir kişinin eleneceği yarışma programında yeni yarışmacıların eklenmesi ile yarış kıyasıya sürecek. Büyük finale kadar sürecek rekabetin sonunda birinci olan yarışmacıya 50.000 TL para ödülü verilecek.


En Şık Benim yarışması sunucusu kim?

Yarışmanın sunuculuk koltuğunda Raşit Bağzıbağlı yer alacak. Aynı zamanda jüri de olacak olan Bağzıbağlı, Londra’da dünyaya gelmiştir. Moda tasarımcısı ola hayali ile çıktığı yolda kendi kumaş mağazasını kuran ünlü modacı, 2007 yılında meslek hayatına Couture tasarımcısı olarak başladı.

Birçok moda ödülü alan Bağzıbağlı, izleyiciler tarafından da yakından tanınan bir isim olarak göze çarpıyor.

En Şık Benim yarışması jüri üyeleri kimler?

Yarışma programında yer alacak jüriler henüz resmi olarak açıklanmamıştır. Jüride yer alacak tek isim şu an olarak Raşit Bağzıbağlı’dır. Diğer jüri üyeleri ise netleştikten sonra duyurulacaktır.



Son Güncelleme: 18.09.2020 22:29
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Anahtar Kelimeler:
Raşit BağzıbağlıEn Şık Benim
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Aysel Özkan 2020-09-13 16:20:03

En şik benim yarismasina basvurmak istiyorum

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