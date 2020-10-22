İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı belli oldu!
Son Dakika
KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı belli oldu!
Bugün hava nasıl olacak?
Son Dakika
Bugün hava nasıl olacak?
Bakan Koca: İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde vaka artışı var
Son Dakika
Bakan Koca: İstanbul başta olmak...
Erdoğan talimat verdi! Bir çok borç yapılandırılacak
Erdoğan talimat verdi! Bir çok...

TV8 En Şık Benim basvuru formu başvuru adresi ve şartları

TV8 En Şık Benim basvuru formu başvuru adresi ve şartları haberine dair sıcak ayrıntılar editörlerimiz tarafından gündeme aktarılmaya devam ediyor. Siz de 22.10.2020 tarihli haberimize göz atarak, haberin en yeni gelişmelerinden anında haberdar olabilirsiniz.

22 Ekim 2020 Perşembe 13:13
TV8 En Şık Benim basvuru formu başvuru adresi ve şartları
Takip Et:

TV8’de yeni sezonda bir moda programının başlaması bekleniyor. İzleyicileri yarışma programları ile eğlendiren TV8, yeni moda programı En Şık Benim ile izleyici ile buluşacak. 7 Eylül 2020 tarihinden itibaren yayınlanmaya başlayacak olan yarışma programını Raşit Bağzıbağlı sunacak.

En Şık Benim yarışma başvurusu formu

Talya Prodüksiyon tarafından ekranlara hazırlanan En Şık Benim yarışma programında yarışmacılar belirlenen konseptlere uygun giyinecek. Yarışmaya başvuru yapmak isteyen kişiler TV8 resmi intenet sitesine girerek yarışma ile ilgili başvuru formuna ulaşabilecek.

En Şık Benim yarışması ödülü ne?

Her hafta bir kişinin eleneceği yarışma programında yeni yarışmacıların eklenmesi ile yarış kıyasıya sürecek. Büyük finale kadar sürecek rekabetin sonunda birinci olan yarışmacıya 50.000 TL para ödülü verilecek.


En Şık Benim yarışması sunucusu kim?

Yarışmanın sunuculuk koltuğunda Raşit Bağzıbağlı yer alacak. Aynı zamanda jüri de olacak olan Bağzıbağlı, Londra’da dünyaya gelmiştir. Moda tasarımcısı ola hayali ile çıktığı yolda kendi kumaş mağazasını kuran ünlü modacı, 2007 yılında meslek hayatına Couture tasarımcısı olarak başladı.

Birçok moda ödülü alan Bağzıbağlı, izleyiciler tarafından da yakından tanınan bir isim olarak göze çarpıyor.

En Şık Benim yarışması jüri üyeleri kimler?

Yarışma programında yer alacak jüriler henüz resmi olarak açıklanmamıştır. Jüride yer alacak tek isim şu an olarak Raşit Bağzıbağlı’dır. Diğer jüri üyeleri ise netleştikten sonra duyurulacaktır.



Son Güncelleme: 22.10.2020 13:13
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Raşit BağzıbağlıEn Şık Benim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Netflix'te yayınlanacak yeni Türk dizileri belli oldu
Netflix'te yayınlanacak yeni Türk dizileri belli oldu
Hızlı ve Öfkeli 11 serinin son filmi olacak
Hızlı ve Öfkeli 11 serinin son filmi olacak
Covid-19 konulu sinema filmi “Corontina”nın vizyon tarihi satandı
Covid-19 konulu sinema filmi “Corontina”nın vizyon tarihi satandı
Netflix, Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolde olacağı bilim-kurgu dizisi çekecek
Netflix, Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolde olacağı bilim-kurgu dizisi çekecek
Fox TV’nin sevilen dizisi Baraj’daki Fulya dikkatleri üzerinde topladı!
Fox TV’nin sevilen dizisi Baraj’daki Fulya dikkatleri üzerinde topladı!
Uyanış Büyük Selçuklu setinde kaza! Oyuncu Ekin Koç hastaneye kaldırıldı
Uyanış Büyük Selçuklu setinde kaza! Oyuncu Ekin Koç hastaneye kaldırıldı

Popüler Haberler

TV8 En Şık Benim basvuru formu başvuru adresi ve şartları
Sol Yanım dizisi oyuncu kadrosu ve karakterleri
Yaralı Kalbimler dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? Yaralı Kalbim dizisi oyuncu kadrosu
Brütten nete asgari ücret 2020 hesaplama
Samsung müşterilerine 750 TL para puan kazanma fırsatı veriyor!
Market bayiliği nasıl alınır? 2020 Bayilik veren kurumsal marketler
Günlük burç yorumları! ( 23 Ekim 2020 Cuma günlük aşk, ekonomi, aile ve sağlık burç yorumları)
Hayvan genetiği koruması için devlet tarafından verilen destekler nelerdir? 2020
Gönül Dağı dizisinin çekildiği yer neresi? Gönül Dağı dizisi nerede çekiliyor, hangi şehirde
Ön lisans ne zaman yatay geçiş yapabilir? 2020 Yatay geçiş şartları nelerdir?
Swarm hesabı kalıcı olarak nasıl silinir?
Arıza dizisi oyuncuları kimler, hangi ünlü kimi canlandırıyor?
Faiz indirimi sonrası ilk indirim haberi İNG Bank'tan geldi, İNG Bank konut kredisi faizlerini düşürdü!
Aleyna Tilki’nin yeni şarkısı Yalan tüm platformlarında yayınladı! Aleyna Tilki yeni şarkısı sözleri ve videosu
2020 Ocak MEB öğretmenlerin zamlı ek ders ücretleri ne kadar oldu?
Devlet'in durumu olmayan vatandaşlara sağladığı muhtaç aylığı nedir? Başvuru nasıl yapılır?
Andorra'da asgari ücret ne kadardır? Andorra yaşam şartları ve market fiyatları 2020
Yağlı saçlara iyi gelen doğal saç maskeleri 2020
A101 market indirimli Lenovo Tab M7 tablet bilgisayar nasıl, alınır mı?
Hırdavat dükkanı için bayilik veren firmalar 2020
Açık lise kaç yılda biter? 2020 AÖL bitirmek için kaç kredi lazımdır?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.