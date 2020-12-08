TV8 ekranlarının yeni programı Sürpriz için başvuru formu yayınlandı!

TV8 ekranlarının yeni programı Sürpriz başvuru formu paylaşıldı. Ekranlara garklı bir soluk getirecek Sürpriz programında ulaşmak istediğiniz kişilere ulaşmanız ve o kişilerle görüşmeniz sağlanacak. Tanıtımı yapılan programın ne zaman başlayacağı ise henüz bilinmiyor.
Sürpriz isimli programa katılanlar görmek istedikleri kişiler ile buluşmak ve hayallerine kavuşma şansı yakalayacak.
Sürpriz programı başvuru formu
Başvuru formu paylaşılan programda katılımcılardan istenilen bazı bilgiler bulunmaktadır. Bu bilgiler;
- Sürpriz yapmak istediğiniz kişilerin en büyük hayali
- Sürpriz yapmak istediğiniz kişi/kişilerin hayranlık duyduğu üç ünlü isim
- Sürpriz yapmak istediğiniz kişi/kişilerin dünyada görmek isteği üç yer
Son Güncelleme: 08.12.2020 16:43