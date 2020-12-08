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TV8 ekranlarının yeni programı Sürpriz için başvuru formu yayınlandı!

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 kanalı farklı formatı ile dikkat çekecek bir projeye imza atıyor. Sürpriz isimli programın duyurusu yapılırken program için başvuru formuda yayınlandı.

08 Aralık 2020 Salı 16:43
TV8 ekranlarının yeni programı Sürpriz için başvuru formu yayınlandı!
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TV8 ekranlarının yeni programı Sürpriz başvuru formu paylaşıldı. Ekranlara garklı bir soluk getirecek Sürpriz programında ulaşmak istediğiniz kişilere ulaşmanız ve o kişilerle görüşmeniz sağlanacak. Tanıtımı yapılan programın ne zaman başlayacağı ise henüz bilinmiyor.

Yabancı bir ülkenin programından Türkiye’ye uyarlanan Sürpriz programı için başvuru formu paylaşıldı. Başvuru formuna ek olarak seyirci olabilmek içinde form paylaşılırken pek çok kişi başvuru formunu ve yarışma formatını araştırmaya başladı.

Sürpriz isimli programa katılanlar görmek istedikleri kişiler ile buluşmak ve hayallerine kavuşma şansı yakalayacak.  

Sürpriz programı başvuru formu

Başvuru formu paylaşılan programda katılımcılardan istenilen bazı bilgiler bulunmaktadır. Bu bilgiler;

  • Sürpriz yapmak istediğiniz kişilerin en büyük hayali
  • Sürpriz yapmak istediğiniz kişi/kişilerin hayranlık duyduğu üç ünlü isim
  • Sürpriz yapmak istediğiniz kişi/kişilerin dünyada görmek isteği üç yer

 



Son Güncelleme: 08.12.2020 16:43
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Anahtar Kelimeler:
Tv8Yeni ProgramSürpriz
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