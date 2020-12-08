TV8 ekranlarının yeni programı Sürpriz için başvuru formu yayınlandı!

TV8 ekranlarının yeni programı Sürpriz başvuru formu paylaşıldı. Ekranlara garklı bir soluk getirecek Sürpriz programında ulaşmak istediğiniz kişilere ulaşmanız ve o kişilerle görüşmeniz sağlanacak. Tanıtımı yapılan programın ne zaman başlayacağı ise henüz bilinmiyor.

Yabancı bir ülkenin programından Türkiye’ye uyarlanan Sürpriz programı için başvuru formu paylaşıldı. Başvuru formuna ek olarak seyirci olabilmek içinde form paylaşılırken pek çok kişi başvuru formunu ve yarışma formatını araştırmaya başladı.

Sürpriz isimli programa katılanlar görmek istedikleri kişiler ile buluşmak ve hayallerine kavuşma şansı yakalayacak.

Sürpriz programı başvuru formu

Başvuru formu paylaşılan programda katılımcılardan istenilen bazı bilgiler bulunmaktadır. Bu bilgiler;