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TV8 Doya Doya Moda'dan Kemal Doğulu neden ayrıldı? Yeni programının adı ne, ne zaman başlıyor?

TV8 ekranlarından gündüz kuşağında yayınlanan ve severek izlenen programı Doya Doya Moda'da jürilik yapan Kemal Doğulu programdan ayrıldı. Kemal Doğulu'nun programdan neden ayrıldığı ve yeni programına dair bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

25 Aralık 2020 Cuma 16:24
TV8 Doya Doya Moda'dan Kemal Doğulu neden ayrıldı? Yeni programının adı ne, ne zaman başlıyor?
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TV8’de iki sezondur yayınlanan Doya Doya Moda yarışmasında jüri olan Kemal Doğulu bugün yayınlanacak bölümün ardından programa veda edecek. Kemal Doğulu yaptığı açıklamada programdan ayrılmak zorunda kaldığını söyledi.

Kemal Doğulu Doya Doya Moda’dan neden ayrılıyor?

Kemal Doğulu’nun geçen haftalarda programdan ayrılacağı söylentileri çıkmıştı. Acun Ilıcalı’nın yeni projesi olan Exxen TV’de yayınlanacak “Kemal Doğulu ile Büyük Değişim” adlı programda yer alacağını duyuran Doğulu, Doya Doya Moda’dan ayrılmasının bu proje olduğu düşünülüyor. Kemal Doğulu’nun yeni programını hangi tarihte başlayacağına dair net bir bilgi paylaşılmazken, Exxen’nin ocak ayında yayın hayatına başlamasının ardından belli olması bekleniyor.



Son Güncelleme: 25.12.2020 16:24
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Anahtar Kelimeler:
Kemal DoğuluTv8ExxenAcun Ilıcalı
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