TV8 Doya Doya Moda'dan Kemal Doğulu neden ayrıldı? Yeni programının adı ne, ne zaman başlıyor?

Kemal Doğulu Doya Doya Moda’dan neden ayrılıyor?

’de iki sezondur yayınlanan Doya Doya Moda yarışmasında jüri olanbugün yayınlanacak bölümün ardından programa veda edecek. Kemal Doğulu yaptığı açıklamada programdan ayrılmak zorunda kaldığını söyledi.

Kemal Doğulu’nun geçen haftalarda programdan ayrılacağı söylentileri çıkmıştı. Acun Ilıcalı’nın yeni projesi olan Exxen TV’de yayınlanacak “Kemal Doğulu ile Büyük Değişim” adlı programda yer alacağını duyuran Doğulu, Doya Doya Moda’dan ayrılmasının bu proje olduğu düşünülüyor. Kemal Doğulu’nun yeni programını hangi tarihte başlayacağına dair net bir bilgi paylaşılmazken, Exxen’nin ocak ayında yayın hayatına başlamasının ardından belli olması bekleniyor.