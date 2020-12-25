TV8 Doya Doya Moda'dan Kemal Doğulu neden ayrıldı? Yeni programının adı ne, ne zaman başlıyor?

Kemal Doğulu Doya Doya Moda’dan neden ayrılıyor?
Kemal Doğulu’nun geçen haftalarda programdan ayrılacağı söylentileri çıkmıştı. Acun Ilıcalı’nın yeni projesi olan Exxen TV’de yayınlanacak “Kemal Doğulu ile Büyük Değişim” adlı programda yer alacağını duyuran Doğulu, Doya Doya Moda’dan ayrılmasının bu proje olduğu düşünülüyor. Kemal Doğulu’nun yeni programını hangi tarihte başlayacağına dair net bir bilgi paylaşılmazken, Exxen’nin ocak ayında yayın hayatına başlamasının ardından belli olması bekleniyor.
Son Güncelleme: 25.12.2020 16:24