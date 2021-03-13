TV8 Doya Doya Moda final mi yapıyor, bitiyor mu?

TV 8 ekranlarının sevilen yarışması Doya Doya Moda 12 Mart Cuma günü yayınlanan hafta finalinde herkesi şaşırttı. Yarışmanın hafta finalinde puan tablosu açıklanmadı ve eleme gerçekleşmedi.

Bu gelişmenin ardından yarışmanın final yapacağı iddia edildi. İddiaların ardından yapılan açıklamada yarışmanın Doya Doya Moda adıyla son haftası olduğu ve yeni haftada yeni yarışmacılarla All Star yapılacağı bildirildi. Bu kapsamda Doya Doya Moda’nın final yapmayacağı belli oldu.

Doya Doya Moda All Star yarışmacıları

Doya Doya Moda’nın yeni haftada başlayacak olan All Star bölümünde yer alacak isimler belli oldu. Buna göre All Star’da yer alacak isimler şu şekilde;

Betül Böçkün

Ferdanur Başaran

Birben Coşkun

Özde Karacan

Su Baher

Emel Başkan

Rümeyse Buyuran

Yarışmanın All Star bölümlerinde de Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever, İvana Sert ve Uğurkan Erez jüri olarak yer alacak.