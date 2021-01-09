TV8 canlı yayın akışı 9 Ocak 2021 Cumartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV8 haftalık yayın akışı içerisinde Perşembe günleri izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yapım bulunuyor. Yarışma programları, dizi, moda programı ve sağlık programıyla milyonları ekran başına kilitleyen ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı.
06.00 OYNAT BAKALIM
08.30 KIRMIZI ODA
10.00 DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR
13.45 DOYA DOYA MODA
17.45 SEN BENİM HER ŞEYİMSİN
21.15 O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL 2021
02.30 KIRMIZI ODA
04.30 DOYA DOYA MODA
05.45 BİLGİNİZ OLSUN
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Son Güncelleme: 09.01.2021 00:01