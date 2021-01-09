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TV8 canlı yayın akışı 9 Ocak 2021 Cumartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

9 Ocak 2021 tarihinde yayınladığımız TV8 canlı yayın akışı Cumartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberi ile ilgili olarak basına aktarılan yeni gelişmeleri kaleme almaya devam ediyoruz. Siz de 9 Ocak 2021 tarihinde yayınladığımız haberimizi okuyarak yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

09 Ocak 2021 Cumartesi 00:01
TV8 canlı yayın akışı 9 Ocak 2021 Cumartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TV8 haftalık yayın akışı içerisinde Perşembe günleri izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yapım bulunuyor. Yarışma programları, dizi, moda programı ve sağlık programıyla milyonları ekran başına kilitleyen ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı.

06.00 OYNAT BAKALIM

08.30 KIRMIZI ODA

10.00 DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR

13.45 DOYA DOYA MODA

17.45 SEN BENİM HER ŞEYİMSİN

20.00 EXXEN KONUŞANLAR

21.15 O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL 2021

02.30 KIRMIZI ODA

04.30 DOYA DOYA MODA

05.45 BİLGİNİZ OLSUN
 

TV8 canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 09.01.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
Tv8 Yayın AkışıTv8
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