TV8 canlı yayın akışı 9 Nisan 2021 Cuma TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV8 haftalık yayın akışı içerisinde milyonları ekran başına kilitleyen yapımlar yer alıyor. Her sezonda yayın hayatında yer verdiği yarışma, dizi, sinema filmi ve sağlık programları kaçırmak istemeyenler ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.
TV8 yayın akışı içerisinde Çarşamba günü 06.00'da Oynat Bakalım ekranlara geliyor. 07.15 8'de Sağlık yer alıyor.13:15 Doya Doya Moda ekranlarda olacak. TV8 dizi yayın akışı kapsamında ise 20.00’de ilgiyle izlenen Doğduğun Ev Kaderindir yayınlanacak.
TV8 7 Nisan Çarşamba günü yayın akışı
06.00 Oynat Bakalım
07.15 8’de Sağlık
08.30 Sinema
10.45 Survivor Panorama/canlı
17.15 Doğduğun Ev Kaderindir
20.00 Doğduğun Ev Kaderindir / yeni bölüm
00.15 Kırmızı Oda
02.30 Doya Doya Moda
04.30 Survivor panorama
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