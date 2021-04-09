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TV8 canlı yayın akışı 9 Nisan 2021 Cuma TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Sıcak gelişmeleriyle okurlarımızın merceğinde olan TV8 canlı yayın akışı Cuma TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberinin tüm yeni gelişmelerine yer verdiğimiz 9 Nisan 2021 Cuma tarihli haberimizi okuyarak ayrıntılardan haberdar olabilirsiniz.

09 Nisan 2021 Cuma 00:01
TV8 canlı yayın akışı 9 Nisan 2021 Cuma TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TV8 haftalık yayın akışı içerisinde milyonları ekran başına kilitleyen yapımlar yer alıyor. Her sezonda yayın hayatında yer verdiği yarışma, dizi, sinema filmi ve sağlık programları kaçırmak istemeyenler ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

TV8 yayın akışı içerisinde Çarşamba  günü 06.00'da Oynat Bakalım ekranlara geliyor. 07.15 8'de Sağlık yer alıyor.13:15 Doya Doya Moda ekranlarda olacak. TV8 dizi yayın akışı kapsamında ise 20.00’de ilgiyle izlenen Doğduğun Ev Kaderindir  yayınlanacak. 

TV8  7 Nisan Çarşamba günü yayın akışı

06.00 Oynat Bakalım

07.15 8’de Sağlık

08.30 Sinema

10.45 Survivor Panorama/canlı

13.15 Doya Doya Moda

17.15 Doğduğun Ev Kaderindir

20.00 Doğduğun Ev Kaderindir / yeni bölüm

00.15 Kırmızı Oda

02.30 Doya Doya Moda

04.30 Survivor panorama

TV8 canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 09.04.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
Tv8 Yayın AkışıTv8
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