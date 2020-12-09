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TV8 canlı yayın akışı 9 Aralık 2020 Çarşamba TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Hakkında birçok merak edilen konu bulunan TV8 canlı yayın akışı Çarşamba TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar ile ilgili birçok kritik ayrıntı basında yer almaya devam ediyor. 9 Aralık 2020 Çarşamba gününde yayınlanan haberimizde TV8 canlı yayın akışı Çarşamba TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar hakkında basına yansıyan tüm güncel ayrıntıları kaleme aldık. Haberimizi okuyarak yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

09 Aralık 2020 Çarşamba 12:01
TV8 canlı yayın akışı 9 Aralık 2020 Çarşamba TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TV8 ekranlarına gelen yerli diziler, yarışma programları, yerli-yabancı sinema filmleri ve daha birçok yapım milyonları ekran başına kilitlemeyi başarıyor. TV8 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin keyifle takip ettiği birçok programa yer veriliyor. Bu süreçte de sevdikleri yapımların yeni bölümünü kaçırmak istemeyen izleyiciler ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

TV8 yayın akışı içerisinde çarşamba günü 09.45’te MasterChef Türkiye tekrar bölümü yayınlanıyor. 12.30’da sevilen dizi Doğduğun Ev Kaderindir tekrar bölümü, 15.30’da Kırmızı Oda yayınlanacak. TV8 günlük yayın akışı içerisinde 20.00’de MasterChef Türkiye yeni bölümü izleyicilerle buluşacak. TV8 dizi yayın akışı içerisinde ise 00.15’te Kırmızı Oda tekrarı ekranlarda olacak.

TV8 9 Aralık 2020 Çarşamba yayın akışı

06:00 OYNAT BAKALIM

07:15 OYNAT BAKALIM

08:15 ÇOOK YAŞA

09:45 MASTERCHEF TÜRKİYE

12:30 DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR

15:30 KIRMIZI ODA

20:00 MASTERCHEF TÜRKİYE

00:15 KIRMIZI ODA

TV8 canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 09.12.2020 12:01
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Anahtar Kelimeler:
Tv8 Yayın AkışıTv8
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