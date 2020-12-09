TV8 canlı yayın akışı 9 Aralık 2020 Çarşamba TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV8 ekranlarına gelen yerli diziler, yarışma programları, yerli-yabancı sinema filmleri ve daha birçok yapım milyonları ekran başına kilitlemeyi başarıyor. TV8 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin keyifle takip ettiği birçok programa yer veriliyor. Bu süreçte de sevdikleri yapımların yeni bölümünü kaçırmak istemeyen izleyiciler ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.
TV8 yayın akışı içerisinde çarşamba günü 09.45’te MasterChef Türkiye tekrar bölümü yayınlanıyor. 12.30’da sevilen dizi Doğduğun Ev Kaderindir tekrar bölümü, 15.30’da Kırmızı Oda yayınlanacak. TV8 günlük yayın akışı içerisinde 20.00’de MasterChef Türkiye yeni bölümü izleyicilerle buluşacak. TV8 dizi yayın akışı içerisinde ise 00.15’te Kırmızı Oda tekrarı ekranlarda olacak.
TV8 9 Aralık 2020 Çarşamba yayın akışı
06:00 OYNAT BAKALIM
07:15 OYNAT BAKALIM
08:15 ÇOOK YAŞA
12:30 DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR
15:30 KIRMIZI ODA
20:00 MASTERCHEF TÜRKİYE
00:15 KIRMIZI ODA
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