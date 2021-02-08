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TV8 canlı yayın akışı 8 Şubat 2021 Pazartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV8 canlı yayın akışı Pazartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine ait merak edilen güncel ayrıntılar basın bülteninde yer almaya devam ediyor. Biz de ’a dair gelişmeleri 8 Şubat 2021 Pazartesi tarihli haberimizde ele aldık. Haberimizi okuyarak tüm gelişmeleri anında okuyabilirsiniz.

08 Şubat 2021 Pazartesi 00:01
TV8 canlı yayın akışı 8 Şubat 2021 Pazartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TV8 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin keyifle takip ettiği birçok yapım yer alıyor. İzleyicilerin ilgiyle takip ettiği dizi ve yarışma programlarıyla reytinglerde üst sıralarda olmayı başaran TV8 günlük yayın akışı içerisinde milyonları ekran başına kilitleyen programlar bulunuyor.Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler gibi yapımları takip eden izleyiciler ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

TV8 yayın akışı içerisinde Pazartesi günü 08.30’da Oynat Bakalım izleyicilerle buluşuyor.. TV8 dizi yayın akışı içerisinde 20.00'da Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler yeni bölümü oynarken 00.15’te Survivor Ekstra ekranlarda olacak.

TV8 25 Aralık Parzartesi Yayın Akışı

06.00 Oynat Bakalım

07.15 8’de Sağlık

08.30 Oynat Bakalım

09.45 Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler

12.30 Süper 1 Takım

12.45 Survivor Panorama

14.45 Süper 1 Takım

15.00 Doya Doya Moda

20.00 Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler

00.15 Survivor Ekstra

01.30 Kırmızı Oda

03.15 Doya Doya Moda

04.30 Survivor Panorama

TV8 canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN

 



Son Güncelleme: 08.02.2021 00:01
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Tv8 Yayın AkışıTv8
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