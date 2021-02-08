TV8 canlı yayın akışı 8 Şubat 2021 Pazartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV8 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin keyifle takip ettiği birçok yapım yer alıyor. İzleyicilerin ilgiyle takip ettiği dizi ve yarışma programlarıyla reytinglerde üst sıralarda olmayı başaran TV8 günlük yayın akışı içerisinde milyonları ekran başına kilitleyen programlar bulunuyor.Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler gibi yapımları takip eden izleyiciler ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.
TV8 yayın akışı içerisinde Pazartesi günü 08.30’da Oynat Bakalım izleyicilerle buluşuyor.. TV8 dizi yayın akışı içerisinde 20.00'da Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler yeni bölümü oynarken 00.15’te Survivor Ekstra ekranlarda olacak.
TV8 25 Aralık Parzartesi Yayın Akışı
06.00 Oynat Bakalım
07.15 8’de Sağlık
08.30 Oynat Bakalım
09.45 Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler
12.30 Süper 1 Takım
12.45 Survivor Panorama
15.00 Doya Doya Moda
20.00 Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler
00.15 Survivor Ekstra
01.30 Kırmızı Oda
03.15 Doya Doya Moda
04.30 Survivor Panorama
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