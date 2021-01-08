TV8 canlı yayın akışı 8 Ocak 2021 Cuma TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV8 haftalık yayın akışı içerisinde milyonları ekran başına kilitleyen yapımlar yer alıyor. Her sezonda yayın hayatında yer verdiği yarışma, dizi, sinema filmi ve sağlık programları kaçırmak istemeyenler ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.
TV8 yayın akışı içerisinde Perşembe günü 06.00’da Oynat Bakalım ekranlara geliyor. 10.00’da ise sezonun en sevilen dizilerinde Doğduğun Ev Kaderindir tekrar bölümüyle ekranlarda olacak. TV8 dizi yayın akışı kapsamında ise 20.00’de EXXEN Konuşanlar yayınlanacak.
TV8 7 Ocak Perşembe yayın akışı
06:00 OYNAT BAKALIM
07:15 8'de SAĞLIK
08:30 KIRMIZI ODA
11:30 YERLİ SİNEMA
13:45 DOYA DOYA MODA
20:00 EXXEN KONUŞANLAR
21:15 O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL 2021
01:30 EMRE DORMAN İLE AKLIMDAKİ SORULAR
02:30 KIRMIZI ODA
04.30 DOYA DOYA MODA
05.15 BİLGİNİZ OLSUN
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