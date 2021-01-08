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TV8 canlı yayın akışı 8 Ocak 2021 Cuma TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Haber bültenimizde yer verdiğimiz ve kısa bir süre zarfında dikkatleri üzerine toplayan TV8 canlı yayın akışı Cuma TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine dair en yeni gelişmeler 8 Ocak 2021 Cuma günü yayınlanmış haberimizde yer alıyor.

08 Ocak 2021 Cuma 00:02
TV8 canlı yayın akışı 8 Ocak 2021 Cuma TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TV8 haftalık yayın akışı içerisinde milyonları ekran başına kilitleyen yapımlar yer alıyor. Her sezonda yayın hayatında yer verdiği yarışma, dizi, sinema filmi ve sağlık programları kaçırmak istemeyenler ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

TV8 yayın akışı içerisinde Perşembe günü 06.00’da Oynat Bakalım ekranlara geliyor. 10.00’da ise sezonun en sevilen dizilerinde Doğduğun Ev Kaderindir tekrar bölümüyle ekranlarda olacak.  TV8 dizi yayın akışı kapsamında ise 20.00’de EXXEN Konuşanlar yayınlanacak.

TV8 7 Ocak Perşembe yayın akışı

06:00 OYNAT BAKALIM

07:15 8'de SAĞLIK

08:30 KIRMIZI ODA

11:30 YERLİ SİNEMA 

13:45 DOYA DOYA MODA 

17:45 SEN BENİM HER ŞEYİMSİN 

20:00 EXXEN KONUŞANLAR

21:15 O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL 2021

01:30 EMRE DORMAN İLE AKLIMDAKİ SORULAR

02:30 KIRMIZI ODA 

04.30 DOYA DOYA MODA 

05.15 BİLGİNİZ OLSUN

TV8 canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 08.01.2021 00:02
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Anahtar Kelimeler:
Tv8 Yayın AkışıTv8
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