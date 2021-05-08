TV8 canlı yayın akışı 8 Mayıs 2021 Cumartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV8 haftalık yayın akışı içerisinde Cumartesi günleri izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yapım bulunuyor. Yarışma programları, dizi, moda programı ve sağlık programıyla milyonları ekran başına kilitleyen ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı.
TV8 24 Nisan Cumartesi yayın akışı
07:00 Oynat Bakalım
08:30 Çook Yaşa
09:45 Mutfakta Türev Var
10:30 Süper 1 Takım
10.45 Survivor Panaroma
15:45 Kırmızı Oda
20:00 Survivor
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan
04:30 Kırmızı Oda
TV8 canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN
Son Güncelleme: 08.05.2021 00:01