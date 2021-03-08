TV8 canlı yayın akışı 8 Mart 2021 Pazartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

İzleyicilerin beğenerek takip ettiği programların yer aldığı Tv8'de reytingler yüksek sırada yer almaya devam etmektedir. Survivor gibi yarışmaları takip eden izleyiciler bugün Tv8'de neler var? sorusuna cevap aramakta ve merak etmektedirler.

TV8 yayın akışı içerisinde Perşembe günü 06.00 Oynat Bakalım, 20.00'da Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler yeni bölümü, 00.15’te Survivor Ekstra ekranlarda izleyicilerin karşında olacaktır.

TV8 4 Mart Perşembe Yayın Akışı

06.00 Oynat Bakalım

07.15 8'de Sağlık

08.30 Sinema

10.45 Survivor Panorama

13.00 Doya Doya Moda

17.15 Survivor Ünlüler- Gönüllüler

20.00 Survivor Ünlüler- Gönüllüler Yeni

00.15 Survivor Ekstra

01.30 Kırmızı Oda / Tekrar

03.15 Doya Doya Moda

04.30 Survivor Panorama

TV8 canlı yayınını izlemek için;https://www.tv8.com.tr/canli-yayin