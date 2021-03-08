TV8 canlı yayın akışı 8 Mart 2021 Pazartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

İzleyicilerin beğenerek takip ettiği programların yer aldığı Tv8'de reytingler yüksek sırada yer almaya devam etmektedir. Survivor gibi yarışmaları takip eden izleyiciler bugün Tv8'de neler var? sorusuna cevap aramakta ve merak etmektedirler.
TV8 yayın akışı içerisinde Perşembe günü 06.00 Oynat Bakalım, 20.00'da Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler yeni bölümü, 00.15’te Survivor Ekstra ekranlarda izleyicilerin karşında olacaktır.
TV8 4 Mart Perşembe Yayın Akışı
06.00 Oynat Bakalım
07.15 8'de Sağlık
08.30 Sinema
10.45 Survivor Panorama
13.00 Doya Doya Moda
20.00 Survivor Ünlüler- Gönüllüler Yeni
00.15 Survivor Ekstra
01.30 Kırmızı Oda / Tekrar
03.15 Doya Doya Moda
04.30 Survivor Panorama
TV8 canlı yayınını izlemek için;https://www.tv8.com.tr/canli-yayin