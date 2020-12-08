TV8 canlı yayın akışı 8 Aralık 2020 Salı TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV8 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin büyük bir ilgiyle takip ettiği birçok yapım yer alıyor. Milyonları ekran başına kilitleyen yarışma programları ve dizilere ev sahipliği yapan kanalla ilgili izleyiciler ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

TV8 günlük yayın akışı içerisinde Salı günü 08.30’da izleyicileri Oynat Bakalım karşılıyor. 09.30’da MasterChef Türkiye tekrar bölümü ekranlarda olacak. Başarılı şeflerin yarıştığı ve MasterChef önlüğünü almak için mücadele ettiği MasterChef Türkiye 20.00’de yeni bölümüyle ekranlarda olacak. Moda temalı yarışma programı Doya Doya Moda da 14.15’te izleyicilerle buluşacak.

TV8 dizi yayın akışı içerisinde ise 00.15’te Doğduğun Ev Kaderindir tekrar bölümüyle ekranlarda olacak.

TV8 8 Aralık 2020 Salı yayın akışı

04:30 8*8

05:15 BİLGİNİZ OLSUN

06:00 OYNAT BAKALIM

07:15 8'DE SAĞLIK

08:30 OYNAT BAKALIM

09:30 MASTERCHEF TÜRKİYE

14:15 DOYA DOYA MODA

20:00 MASTERCHEF TÜRKİYE

00:15 DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR

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