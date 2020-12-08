TV8 canlı yayın akışı 8 Aralık 2020 Perşembe TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV8 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin merakla takip ettiği yapımlar yer alıyor. Kırmızı Oda, Doğduğun Ev Kaderindir ve MasterChef Türkiye gibi sevilen programların takvimini ve yayın saatini araştıranlar ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

TV8 yayın akışı içerisinde Perşembe günü 08.30’da Kırmızı Oda izleyicilerin karşısına çıkacak. TV8 günlük yayın akışı içerisinde 11.30’da Doğduğun Ev Kaderindir ve sevilen moda yarışması Doya Doya Moda 14.15’te izleyicilerle buluşacak. TV8 dizi yayın akışı içerisinde 11.30’da Doğduğun Ev Kaderindir öne çıkıyor. Her biri milyonlarca kişi tarafından merakla izlenen programlar perşembe günü TV8 ekranlarında oluyor. Türkiye’nin ‘master chef’inin seçildiği MasterChef Türkiye ise 20.00’de yayınlanacak.

TV8 8 Aralık 2020 Perşembe yayın akışı

02:30 DOYA DOYA MODA

04:30 8*8

05:15 BİLGİNİZ OLSUN

06:00 OYNAT BAKALIM

07:15 8'DE SAĞLIK

08:30 KIRMIZI ODA

11:30 DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR

14:15 DOYA DOYA MODA

20:00 MASTERCHEF TÜRKİYE

00:15 EMRE DORMAN İLE

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