TV8 canlı yayın akışı 8 Aralık 2020 Pazartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV8 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin keyifle takip ettiği birçok yapım yer alıyor. İzleyicilerin ilgiyle takip ettiği dizi ve yarışma programlarıyla reytinglerde üst sıralarda olmayı başaran TV8 günlük yayın akışı içerisinde milyonları ekran başına kilitleyen programlar bulunuyor. MasterChef Türkiye, Oynat Bakalım, Kırmızı Oda gibi yapımları takip eden izleyiciler ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.
TV8 yayın akışı içerisinde pazartesi günü 08.30’da Oynat Bakalım izleyicilerle buluşuyor. 09.30’da MasterChef Türkiye tekrar bölümü sevenleriyle buluşuyor. TV8 dizi yayın akışı içerisinde 00.15’te Kırmızı Oda tekrar bölümü ekranlarda olacak.
TV8 8 Aralık 2020 Pazartesi yayın akışı
03:00 PARA BENDE
04:30 8X8
05:45 BİLGİNİZ OLSUN
06:30 OYNAT BAKALIM
08:30 OYNAT BAKALIM
09:30 MASTERCHEF TÜRKİYE
14:15 DOYA DOYA MODA
20:00 MASTERCHEF TÜRKİYE
00:15 KIRMIZI ODA
TV8 canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN