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TV8 canlı yayın akışı 8 Aralık 2020 Pazartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV8 8 Aralık 2020 Pazartesi canlı yayın akışı araştırılmaya başlandı. İşte TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar.

08 Aralık 2020 Salı 17:36
TV8 canlı yayın akışı 8 Aralık 2020 Pazartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TV8 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin keyifle takip ettiği birçok yapım yer alıyor. İzleyicilerin ilgiyle takip ettiği dizi ve yarışma programlarıyla reytinglerde üst sıralarda olmayı başaran TV8 günlük yayın akışı içerisinde milyonları ekran başına kilitleyen programlar bulunuyor. MasterChef Türkiye, Oynat Bakalım, Kırmızı Oda gibi yapımları takip eden izleyiciler ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

TV8 yayın akışı içerisinde pazartesi günü 08.30’da Oynat Bakalım izleyicilerle buluşuyor. 09.30’da MasterChef Türkiye tekrar bölümü sevenleriyle buluşuyor. TV8 dizi yayın akışı içerisinde 00.15’te Kırmızı Oda tekrar bölümü ekranlarda olacak.

TV8 8 Aralık 2020 Pazartesi yayın akışı

03:00 PARA BENDE

04:30 8X8

05:45 BİLGİNİZ OLSUN

06:30 OYNAT BAKALIM

07:15 8'DE SAĞLIK

08:30 OYNAT BAKALIM

09:30 MASTERCHEF TÜRKİYE

14:15 DOYA DOYA MODA

20:00 MASTERCHEF TÜRKİYE

00:15 KIRMIZI ODA

TV8 canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 08.12.2020 17:36
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Tv8Tv8 Yayın Akışı
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