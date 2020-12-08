TV8 canlı yayın akışı 8 Aralık 2020 Cumartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV8 haftalık yayın akışı içerisinde cumartesi günleri izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yapım bulunuyor. Yarışma programları, dizi, moda programı ve sağlık programıyla milyonları ekran başına kilitleyen ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı.
TV8 yayın akışı içerisinde cumartesi günü 08.15’te Çook Yaşa ekranlara geliyor. 09.45’te MasterChef tekrar bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkıyor. TV8 günlük yayın akışı içerisinde 15.15’te Kırmızı Oda tekrar bölümü, 20.00’de ise MasterChef Türkiye yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Türkiye’nin şefinin seçildiği MasterChef Türkiye yarışması yepyeni bölümüyle milyonları ekran başına kilitleyecek.
TV8 dizi yayın akışı içerisinde ise 15.45’te Kırmızı Oda tekrar bölümü ekranlarda olacak.
TV8 8 Aralık 2020 Cumartesi yayın akışı
20:00 MASTERCHEF TÜRKİYE
00:15 KIRMIZI ODA
02:30 DOYA DOYA MODA
04:30 8*8
06:00 OYNAT BAKALIM
08:15 ÇOOK YAŞA
09:45 MASTERCHEF TÜRKİYE
12:45 DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR
15:45 KIRMIZI ODA
20:00 MASTERCHEF TÜRKİYE
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