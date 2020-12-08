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TV8 canlı yayın akışı 8 Aralık 2020 Cumartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV8 8 Aralık 2020 Cumartesi canlı yayın akışı araştırılmaya başlandı. TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programları içeriğimizde derledik.

08 Aralık 2020 Salı 17:04
TV8 canlı yayın akışı 8 Aralık 2020 Cumartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TV8 haftalık yayın akışı içerisinde cumartesi günleri izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yapım bulunuyor. Yarışma programları, dizi, moda programı ve sağlık programıyla milyonları ekran başına kilitleyen ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı.

TV8 yayın akışı içerisinde cumartesi günü 08.15’te Çook Yaşa ekranlara geliyor. 09.45’te MasterChef tekrar bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkıyor. TV8 günlük yayın akışı içerisinde 15.15’te Kırmızı Oda tekrar bölümü, 20.00’de ise MasterChef Türkiye yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Türkiye’nin şefinin seçildiği MasterChef Türkiye yarışması yepyeni bölümüyle milyonları ekran başına kilitleyecek.

TV8 dizi yayın akışı içerisinde ise 15.45’te Kırmızı Oda tekrar bölümü ekranlarda olacak.

TV8 8 Aralık 2020 Cumartesi yayın akışı

20:00 MASTERCHEF TÜRKİYE

00:15 KIRMIZI ODA

02:30 DOYA DOYA MODA

04:30 8*8

05:15 BİLGİNİZ OLSUN

06:00 OYNAT BAKALIM

08:15 ÇOOK YAŞA

09:45 MASTERCHEF TÜRKİYE

12:45 DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR

15:45 KIRMIZI ODA

20:00 MASTERCHEF TÜRKİYE

TV8 canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 08.12.2020 17:04
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Anahtar Kelimeler:
Tv8Tv8 Yayın Akışı
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