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TV8 canlı yayın akışı 8 Aralık 2020 Cuma TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV8 8 Aralık 2020 Cuma canlı yayın akışı merak edilmeye başlandı. TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar belli oldu.

08 Aralık 2020 Salı 17:08
TV8 canlı yayın akışı 8 Aralık 2020 Cuma TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TV8 haftalık yayın akışı içerisinde milyonları ekran başına kilitleyen yapımlar yer alıyor. Her sezonda yayın hayatında yer verdiği yarışma, dizi, sinema filmi ve sağlık programları kaçırmak istemeyenler ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

TV8 yayın akışı içerisinde cuma günü 08.30’da Oynat Bakalım ekranlara geliyor. 09.30’da ise sezonun en sevilen yarışma programlarından MasterChef Türkiye tekrar bölümüyle ekranlarda olacak. TV8 günlük yayın akışı içerisinde sevilen yarışma 14.15’te Doya Doya Moda izleyicilerin karşısına çıkacak. TV8 dizi yayın akışı kapsamında ise 20.00’de Kırmızı Oda yeni bölümü yayınlanacak.

TV8 8 Aralık 2020 Cuma yayın akışı

06:00 OYNAT BAKALIM

07:15 8'DE SAĞLIK

08:30 OYNAT BAKALIM

09:30 MASTERCHEF TÜRKİYE

14:15 DOYA DOYA MODA

20:00 KIRMIZI ODA

00:15 DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR

TV8 canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 08.12.2020 17:08
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Tv8Tv8 Yayın Akışı
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