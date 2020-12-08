TV8 canlı yayın akışı 8 Aralık 2020 Çarşamba TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV8 ekranlarına gelen yerli diziler, yarışma programları, yerli-yabancı sinema filmleri ve daha birçok yapım milyonları ekran başına kilitlemeyi başarıyor. TV8 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin keyifle takip ettiği birçok programa yer veriliyor. Bu süreçte de sevdikleri yapımların yeni bölümünü kaçırmak istemeyen izleyiciler ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

TV8 yayın akışı içerisinde çarşamba günü 09.45’te MasterChef Türkiye tekrar bölümü yayınlanıyor. 12.30’da sevilen dizi Doğduğun Ev Kaderindir tekrar bölümü, 15.30’da Kırmızı Oda yayınlanacak. TV8 günlük yayın akışı içerisinde 20.00’de MasterChef Türkiye yeni bölümü izleyicilerle buluşacak. TV8 dizi yayın akışı içerisinde ise 00.15’te Kırmızı Oda tekrarı ekranlarda olacak.

TV8 8 Aralık 2020 Çarşamba yayın akışı

06:00 OYNAT BAKALIM

07:15 OYNAT BAKALIM

08:15 ÇOOK YAŞA

09:45 MASTERCHEF TÜRKİYE

12:30 DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR

15:30 KIRMIZI ODA

20:00 MASTERCHEF TÜRKİYE

00:15 KIRMIZI ODA

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