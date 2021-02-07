TV8 canlı yayın akışı 7 Şubat 2021 Pazar TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV8 haftalık yayın akışı içerisinde pazar günü izleyicilerin heyecanla takip ettiği yapımlar ve yarışma programları yer alıyor. Dizi, yerli-yabancı sinema filmi ve yarışma programlarını ekranlara getiren ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı.

TV8 yayın akışı içerisinde Pazar günü 06.30'da izleyicileri Oynat Bakalım karşılıyor. 08.15’de Çook Yaşa, ekranlara gelecek. TV8 günlük yayın akışı 20.00’de Survivor 2021 Gönüllüler-Ünlüler izleyicilerle buluşturuyor. TV8 dizi yayın akışı içerisinde Kırmızı Oda dizileri öne çıkıyor.

TV8 7 Şubat Pazar yayın akışı

06.30 Oynat Bakalım

08.15 Çook Yaşa / Yeni Bölüm

09.45 Kırmızı Oda

13.30 Survivor Panaroma / Canlı

16.00 Yerli Sinema

20.00 Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler / Yeni Bölüm

00.15 Survivor Extra

01.30 Doğduğun Ev Kaderindir

04.30 8x8

05.45 Bilginiz Olsun



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