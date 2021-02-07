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TV8 canlı yayın akışı 7 Şubat 2021 Pazar TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV8 canlı yayın akışı Pazar TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine dair merak edilen en taze ayrıntıları, yazarlarımız yakından takip etmeye devam ederken biz de okurlarımızla paylaşmaya devam ediyoruz. 07-02-2021 tarihli haberimizde bu taze ayrıntıları okuyabilirsiniz.

07 Şubat 2021 Pazar 00:02
TV8 canlı yayın akışı 7 Şubat 2021 Pazar TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TV8 haftalık yayın akışı içerisinde pazar günü izleyicilerin heyecanla takip ettiği yapımlar ve yarışma programları yer alıyor. Dizi, yerli-yabancı sinema filmi ve yarışma programlarını ekranlara getiren ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı.

TV8 yayın akışı içerisinde Pazar günü 06.30'da izleyicileri Oynat Bakalım  karşılıyor. 08.15’de Çook Yaşa, ekranlara gelecek. TV8 günlük yayın akışı 20.00’de Survivor 2021 Gönüllüler-Ünlüler izleyicilerle buluşturuyor. TV8 dizi yayın akışı içerisinde Kırmızı Oda dizileri öne çıkıyor.

TV8 7 Şubat Pazar yayın akışı

06.30  Oynat Bakalım

08.15  Çook Yaşa / Yeni Bölüm

09.45  Kırmızı Oda

13.30  Survivor Panaroma / Canlı

16.00  Yerli Sinema

20.00  Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler / Yeni Bölüm

00.15  Survivor Extra 

01.30 Doğduğun Ev Kaderindir

04.30 8x8

05.45 Bilginiz Olsun


TV8 canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN

 

 

 



Son Güncelleme: 07.02.2021 00:02
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Anahtar Kelimeler:
Tv8 Yayın AkışıTv8
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