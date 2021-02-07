TV8 canlı yayın akışı 7 Şubat 2021 Pazar TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV8 haftalık yayın akışı içerisinde pazar günü izleyicilerin heyecanla takip ettiği yapımlar ve yarışma programları yer alıyor. Dizi, yerli-yabancı sinema filmi ve yarışma programlarını ekranlara getiren ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı.
TV8 yayın akışı içerisinde Pazar günü 06.30'da izleyicileri Oynat Bakalım karşılıyor. 08.15’de Çook Yaşa, ekranlara gelecek. TV8 günlük yayın akışı 20.00’de Survivor 2021 Gönüllüler-Ünlüler izleyicilerle buluşturuyor. TV8 dizi yayın akışı içerisinde Kırmızı Oda dizileri öne çıkıyor.
TV8 7 Şubat Pazar yayın akışı
06.30 Oynat Bakalım
08.15 Çook Yaşa / Yeni Bölüm
09.45 Kırmızı Oda
13.30 Survivor Panaroma / Canlı
16.00 Yerli Sinema
00.15 Survivor Extra
01.30 Doğduğun Ev Kaderindir
04.30 8x8
05.45 Bilginiz Olsun
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