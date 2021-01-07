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TV8 canlı yayın akışı 7 Ocak 2021 Perşembe TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Sıcak haber olarak gündeme gelen TV8 canlı yayın akışı Perşembe TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberinin merak edilen yeni ayrıntılarını öğrenmek istiyorsanız hemen şimdi 7 Ocak 2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

07 Ocak 2021 Perşembe 00:01
TV8 canlı yayın akışı 7 Ocak 2021 Perşembe TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TV8 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin merakla takip ettiği yapımlar yer alıyor. Kırmızı Oda, Doğduğun Ev Kaderindir ve MasterChef Türkiye gibi sevilen programların takvimini ve yayın saatini araştıranlar ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

TV8 yayın akışı içerisinde salı günü 08.30'da Oynat Bakalım izleyicilerin karşısına çıkacak. TV8 günlük yayın akışı içerisinde 10.30’da Kırmızı Oda izleyicilerle buluşacak. TV8 dizi yayın akışı içerisinde 14:15’de Doya Doya Moda öne çıkıyor. Her biri milyonlarca kişi tarafından merakla izlenen programlar pazar günü TV8 ekranlarında oluyor. Türkiye’nin ‘master chef’inin seçildiği MasterChef Türkiye ise 20.00’de yayınlanacak.

TV8 30 Aralık Çarşamba Yayın Akışı

06:00 OYNAT BAKALIM

07:15 8'DE SAĞLIK

08:30 OYNAT BAKALIM

09:30 MASTERCHEF TÜRKİYE

14:15 DOYA DOYA MODA/ YENİ BÖLÜM

18:00  AY LAV YU

20:00 MUTLULUK ZAMANI/ TV'DE İLK

22:30 O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL 2017

00:15 KIRMIZI ODA

02:30 DOYA DOYA MODA

04:30 8X8

05:15 BİLGİNİZ OLSUN

TV8 canlı yayınını izlemek için TIKLAYI



Son Güncelleme: 07.01.2021 00:01
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Tv8 Yayın AkışıTv8
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