TV8 canlı yayın akışı 7 Nisan 2021 Çarşamba TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV8 ekranlarına gelen yerli diziler, yarışma programları, yerli-yabancı sinema filmleri ve daha birçok yapım milyonları ekran başına kilitlemeyi başarıyor. TV8 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin keyifle takip ettiği birçok programa yer veriliyor. Bu süreçte de sevdikleri yapımların yeni bölümünü kaçırmak istemeyen izleyiciler ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.
TV8 3 Nisan Cumartesi yayın akışı;
- 08:30 Çook Yaşa
- 10:00 Süper 1 Takım
- 10:15 Survivor Panorama
- 13:00 Bamsı Beyrek
- 15:30 Kırmızı Oda
- 20:00 Survivor Ünlüler Gönüllüler
- 00:15 Yerli Dizi : Kırmızı Oda
- 02:30 Doğduğun Ev Kaderindir
- 05:30 8X8
- 05:45 Bilginiz Olsun
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Son Güncelleme: 07.04.2021 00:01