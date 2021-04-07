TV8 canlı yayın akışı 7 Nisan 2021 Çarşamba TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV8 ekranlarına gelen yerli diziler, yarışma programları, yerli-yabancı sinema filmleri ve daha birçok yapım milyonları ekran başına kilitlemeyi başarıyor. TV8 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin keyifle takip ettiği birçok programa yer veriliyor. Bu süreçte de sevdikleri yapımların yeni bölümünü kaçırmak istemeyen izleyiciler ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

TV8 3 Nisan Cumartesi yayın akışı;

08:30 Çook Yaşa

10:00 Süper 1 Takım

10:15 Survivor Panorama

13:00 Bamsı Beyrek

15:30 Kırmızı Oda

20:00 Survivor Ünlüler Gönüllüler

00:15 Yerli Dizi : Kırmızı Oda

02:30 Doğduğun Ev Kaderindir

05:30 8X8

05:45 Bilginiz Olsun

TV 8 ekranlarında 3 Nisan Cumartesi gününde ekranlara aktarılacak olan programlara bakıldığında ilk olarak saat 08.30' da Çook Yaşa ardından saat 13.00'da Bamsı Beyrek adlı sinema filmi yer alacak. Akşam saat 20.00'ı gösterdiğinde TV 8 kanalının vazgeçilmez yarışma programı Survivor Ünlüler- Gönüllüler yer alacak.

TV8 canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN