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TV8 canlı yayın akışı 7 Nisan 2021 Çarşamba TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Türkiye basınında yankı uyandıran TV8 canlı yayın akışı Çarşamba TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar hakkında güncel gelişmeler aktarılmaya devam ediyor. Hemen 7 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlanan haberimizi okuyabilir ve ile ilgili güncel ayrıntılardan anında haberdar olabilirsiniz.

07 Nisan 2021 Çarşamba 00:01
TV8 canlı yayın akışı 7 Nisan 2021 Çarşamba TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TV8 ekranlarına gelen yerli diziler, yarışma programları, yerli-yabancı sinema filmleri ve daha birçok yapım milyonları ekran başına kilitlemeyi başarıyor. TV8 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin keyifle takip ettiği birçok programa yer veriliyor. Bu süreçte de sevdikleri yapımların yeni bölümünü kaçırmak istemeyen izleyiciler ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

TV 8 ekranlarında 3 Nisan Cumartesi  gününde ekranlara aktarılacak olan programlara bakıldığında ilk olarak saat 08.30' da Çook Yaşa ardından saat 13.00'da Bamsı Beyrek adlı sinema filmi yer alacak. Akşam saat 20.00'ı gösterdiğinde TV 8 kanalının vazgeçilmez yarışma programı Survivor Ünlüler- Gönüllüler yer alacak.

TV8 3 Nisan Cumartesi yayın akışı;

  • 08:30 Çook Yaşa
  • 10:00 Süper 1 Takım
  • 10:15 Survivor Panorama
  • 13:00 Bamsı Beyrek
  • 15:30 Kırmızı Oda
  • 20:00 Survivor Ünlüler Gönüllüler
  • 00:15 Yerli Dizi : Kırmızı Oda
  • 02:30 Doğduğun Ev Kaderindir
  • 05:30 8X8
  • 05:45 Bilginiz Olsun

TV8 canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN

 



Son Güncelleme: 07.04.2021 00:01
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Tv8 Yayın AkışıTv8
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