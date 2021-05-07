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TV8 canlı yayın akışı 7 Mayıs 2021 Cuma TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV8 canlı yayın akışı Cuma TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar konusu uzun süre gündemi takip edenler tarafından merak ediliyordu. Konuyla ilgili olarak basına aktarılan tüm yeni gelişmelere yer verdiğimiz Mayıs 7 Cuma tarihindeki haberimizden TV8 canlı yayın akışı Cuma TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar hakkında kaleme aldığımız ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

07 Mayıs 2021 Cuma 00:01
TV8 canlı yayın akışı 7 Mayıs 2021 Cuma TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TV8 haftalık yayın akışı içerisinde milyonları ekran başına kilitleyen yapımlar yer alıyor. Her sezonda yayın hayatında yer verdiği yarışma, dizi, sinema filmi ve sağlık programları kaçırmak istemeyenler ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

TV8 yayın akışı içerisinde Cuma günü 06.30'da Oynat Bakalım ekranlara geliyor. 08.30' da Survivor Ünlüler-Gönüllüler yer alıyor. 13:15 Doya Doya Moda  ekranlarda olacak. TV8 dizi yayın akışı kapsamında ise 20.00’de ilgiyle izlenen Kırmızı Oda yayınlanacak. 

TV8  7 Mayıs Cuma  günü yayın akışı

06.30 Oynat Bakalım

07.15 8’de Sağlık

08.30 Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler

13.15 Doya Doya Moda

17.15 Survivor Panorama

20.00 Kırmızı Oda

00.15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular Ramazan

02.00 Oynat Bakalım

03.00 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular Ramazan

04.30 Dizi

TV8 canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN




Son Güncelleme: 07.05.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
Tv8 Yayın AkışıTv8
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