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TV8 canlı yayın akışı 6 Şubat 2021 Cumartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV8 canlı yayın akışı Cumartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar basına aktarıldığı ilk günden beri büyük ilgi topladı. Yeni gelişmeleriyle de dikkat çeken TV8 canlı yayın akışı Cumartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberinde Şubat 6 2021 günü son durum ne oldu merak ediyorsanız hemen haberimizi okuyarak ayrıntılar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

06 Şubat 2021 Cumartesi 00:02
TV8 canlı yayın akışı 6 Şubat 2021 Cumartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TV8 haftalık yayın akışı içerisinde Cumartesi günleri izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yapım bulunuyor. Yarışma programları, dizi, moda programı ve sağlık programıyla milyonları ekran başına kilitleyen ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı.

06:15 Oynat Bakalım

08:00 Çook Yaşa

09:45 Doğduğun Ev Kaderindir

12.45 Süper 1 Takım

13:00 Survivor Panorama

15:00 Süper 1 Takım

15:15 Kırmızı Oda

18:30 Süper 1 Takım

10:00 Survivor 2021

01:30 Kırmızı Oda

04:30 8x8

05:45 Bilginiz Olsun 

TV8 canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 06.02.2021 00:02
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Anahtar Kelimeler:
Tv8 Yayın AkışıTv8
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