TV8 canlı yayın akışı 6 Ocak 2021 Çarşamba TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV8 ekranlarına gelen yerli diziler, yarışma programları, yerli-yabancı sinema filmleri ve daha birçok yapım milyonları ekran başına kilitlemeyi başarıyor. TV8 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin keyifle takip ettiği birçok programa yer veriliyor. Bu süreçte de sevdikleri yapımların yeni bölümünü kaçırmak istemeyen izleyiciler ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.
TV 8 ekranlarında 23 Aralık Çarşamba gününde ekranlara aktarılacak olan programlara bakıldığında ilk olarak saat 06.00’da Oynat Bakalım ardından saat 07:15’de 8’de Sağlık programı geliyor. 09:30’da MasterChef Türkiye, 14:15’de Doya Doya Moda ekranlara geliyor. Akşam saatlerinde her hafta ilgi izlenen Doğduğun Ev Kaderindir dizisi ardından 00:15’de Kırmızı Odanın tekrarı yayınlanacak.
TV8 23 Aralık Çarşamba Yayın Akışı
00:15
Doğduğun Ev Kaderindir
01:30
Program
02:30
Doya Doya Moda
04:30
8x8
05:15
Bilginiz Olsun
06:00
Oynat Bakalım
07:15
8'de Sağlık
08:15
Çook Yaşa
08:30
Oynat Bakalım
09:30
10:00
Doğduğun Ev Kaderindir
10:00
Sinema
12:15
Doğduğun Ev Kaderindir
13:30
Kırmızı Oda
14:15
Doya Doya Moda
15:00
Kırmızı Oda
16:30
O Ses Yılbaşı 2015
20:00
Kırmızı Oda
20:00
Masterchef Türkiye 2020
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