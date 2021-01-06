TV8 canlı yayın akışı 6 Ocak 2021 Çarşamba TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV8 ekranlarına gelen yerli diziler, yarışma programları, yerli-yabancı sinema filmleri ve daha birçok yapım milyonları ekran başına kilitlemeyi başarıyor. TV8 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin keyifle takip ettiği birçok programa yer veriliyor. Bu süreçte de sevdikleri yapımların yeni bölümünü kaçırmak istemeyen izleyiciler ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

TV 8 ekranlarında 23 Aralık Çarşamba gününde ekranlara aktarılacak olan programlara bakıldığında ilk olarak saat 06.00’da Oynat Bakalım ardından saat 07:15’de 8’de Sağlık programı geliyor. 09:30’da MasterChef Türkiye, 14:15’de Doya Doya Moda ekranlara geliyor. Akşam saatlerinde her hafta ilgi izlenen Doğduğun Ev Kaderindir dizisi ardından 00:15’de Kırmızı Odanın tekrarı yayınlanacak.

TV8 23 Aralık Çarşamba Yayın Akışı

00:15

Doğduğun Ev Kaderindir

01:30

Program

02:30

Doya Doya Moda

04:30

8x8

05:15

Bilginiz Olsun

06:00

Oynat Bakalım

07:15

8'de Sağlık

08:15

Çook Yaşa

08:30

Oynat Bakalım

09:30

10:00

Masterchef Türkiye 2020

Doğduğun Ev Kaderindir

10:00

Sinema

12:15

Doğduğun Ev Kaderindir

13:30

Kırmızı Oda

14:15

Doya Doya Moda

15:00

Kırmızı Oda

16:30

O Ses Yılbaşı 2015

20:00

Kırmızı Oda

20:00

Masterchef Türkiye 2020

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