TV8 canlı yayın akışı 6 Mayıs 2021 Perşembe TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV8 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin merakla takip ettiği yapımlar yer alıyor. Doya Doya Moda ve Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin tekrarı yer alacak. Sevilen programların takvimini ve yayın saatini araştıranlar ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

TV8 05 Mayıs Çarşamba Yayın Akışı;

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım



07:15 8'de Sağlık



08:30 Survivor 2021 Ünlüler- Gönüllüler



10:45 Survivor Panorama



13:00 Doya Doya Moda



17:15 Survivor Panorama



20:00 Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler



00:15 Survivor Ekstra



01:30 Emre Dorman ike Aklımdaki Sorular Ramazan

TV8 canlı yayınını izlemek için; https://www.tv8.com.tr/canli-yayin