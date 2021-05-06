TV8 canlı yayın akışı 6 Mayıs 2021 Perşembe TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV8 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin merakla takip ettiği yapımlar yer alıyor. Doya Doya Moda ve Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin tekrarı yer alacak. Sevilen programların takvimini ve yayın saatini araştıranlar ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.
TV8 05 Mayıs Çarşamba Yayın Akışı;
TV8 YAYIN AKIŞI
- 06:30 Oynat Bakalım
- 07:15 8'de Sağlık
- 08:30 Survivor 2021 Ünlüler- Gönüllüler
- 10:45 Survivor Panorama
- 13:00 Doya Doya Moda
- 17:15 Survivor Panorama
- 20:00 Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler
- 00:15 Survivor Ekstra
- 01:30 Emre Dorman ike Aklımdaki Sorular Ramazan
TV8 canlı yayınını izlemek için; https://www.tv8.com.tr/canli-yayin
Son Güncelleme: 06.05.2021 00:01