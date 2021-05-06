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TV8 canlı yayın akışı 6 Mayıs 2021 Perşembe TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Gürses Gazetesi yazarlarının tüm ayrıntılarıyla araştırdığı TV8 canlı yayın akışı Perşembe TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine dair tüm gelişmeleri okumak için siz de hemen şimdi 06.05.2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

06 Mayıs 2021 Perşembe 00:01
TV8 canlı yayın akışı 6 Mayıs 2021 Perşembe TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TV8 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin merakla takip ettiği yapımlar yer alıyor. Doya Doya Moda ve Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin tekrarı yer alacak. Sevilen programların takvimini ve yayın saatini araştıranlar ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

TV8 05 Mayıs Çarşamba Yayın Akışı;

TV8 YAYIN AKIŞI

  • 06:30 Oynat Bakalım
     
  • 07:15 8'de Sağlık
     
  • 08:30 Survivor 2021 Ünlüler- Gönüllüler
     
  • 10:45 Survivor Panorama
     
  • 13:00 Doya Doya Moda
     
  • 17:15 Survivor Panorama
     
  • 20:00 Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler
     
  • 00:15 Survivor Ekstra
     
  • 01:30 Emre Dorman ike Aklımdaki Sorular Ramazan

TV8 canlı yayınını izlemek için; https://www.tv8.com.tr/canli-yayin




Son Güncelleme: 06.05.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
Tv8 Yayın AkışıTv8
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