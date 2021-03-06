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TV8 canlı yayın akışı 6 Mart 2021 Cumartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

İlk defa basına aktarıldığı dakikalardan bu yana hakkında pek çok konunun araştırıldığı TV8 canlı yayın akışı Cumartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine dair kritik gelişmeler var. Bu gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız siz de 6 Mart Cumartesi 00:00 saatinde aktardığımız haberi okuyabilirsiniz.

06 Mart 2021 Cumartesi 04:49
TV8 canlı yayın akışı 6 Mart 2021 Cumartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TV8 haftalık yayın akışı içerisinde Perşembe günleri izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yapım bulunuyor. Yarışma programları, dizi, moda programı ve sağlık programıyla milyonları ekran başına kilitleyen ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı.

06:00     Oynat Bakalım

07:15  8'de Sağlık/ Yeni Bölüm

08:30 Sinema 

10:45 Survivor Panorama/Canlı

13:00  Doya Doya Moda/ Yeni Bölüm

17:15     Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler 

20:00     Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler / Yeni Bölüm

00:15     Survivor Ekstra / Canlı Program

01:30     Kırmızı Oda / Tkr

 

TV8 canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 06.03.2021 04:49
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Anahtar Kelimeler:
Tv8 Yayın AkışıTv8
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