TV8 canlı yayın akışı 6 Mart 2021 Cumartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV8 haftalık yayın akışı içerisinde Perşembe günleri izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yapım bulunuyor. Yarışma programları, dizi, moda programı ve sağlık programıyla milyonları ekran başına kilitleyen ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı.

06:00 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık/ Yeni Bölüm

08:30 Sinema

10:45 Survivor Panorama/Canlı

13:00 Doya Doya Moda/ Yeni Bölüm

17:15 Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler

20:00 Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler / Yeni Bölüm

00:15 Survivor Ekstra / Canlı Program

01:30 Kırmızı Oda / Tkr

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