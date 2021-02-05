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TV8 canlı yayın akışı 5 Şubat 2021 Cuma TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Türkiye’de haberleri yakından takip edenler tarafından mercek altına alınan TV8 canlı yayın akışı Cuma TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberi ile ilgili yeni gelişmeler gündemde. 05.02.2021 tarihinde yayınladığımız haberimize göz atarak siz de bu yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

05 Şubat 2021 Cuma 00:02
TV8 canlı yayın akışı 5 Şubat 2021 Cuma TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TV8 haftalık yayın akışı içerisinde milyonları ekran başına kilitleyen yapımlar yer alıyor. Her sezonda yayın hayatında yer verdiği yarışma, dizi, sinema filmi ve sağlık programları kaçırmak istemeyenler ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

TV8 yayın akışı içerisinde Cuma günü 08.30’da Oynat Bakalım ekranlara geliyor. 15.00’da ise sezonun en sevilen dizilerinde Doya Doya Moda ekranlarda olacak.  TV8 dizi yayın akışı kapsamında ise 20.00’de Survivor 2021 Ünlüler yayınlanacak.

TV8  2 Şubat Salı günü yayın akışı

06:00 Oynat Bakalım Program

07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm Program

08:30 Oynat Bakalım Program

09:45 Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler Yarışma

12:30 Süper 1 Takım Çizgi Film

12:45 Survivor Panorama / Canlı Program

14:45 Süper 1 Takım Çizgi Film

15:00 Doya Doya Moda / Yeni Bölüm Yarışma

20:00 Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler / Yeni Bölüm Yarışma

00:15 Survivor Ekstra / Canlı Program

01:30 Doğduğun Ev Kaderindir Dizi

03:15 Doya Doya Moda Yarışma

04:30 Survivor Panorama Program

TV8 canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 05.02.2021 00:02
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Anahtar Kelimeler:
Tv8 Yayın AkışıTv8
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