TV8 canlı yayın akışı 5 Şubat 2021 Cuma TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV8 haftalık yayın akışı içerisinde milyonları ekran başına kilitleyen yapımlar yer alıyor. Her sezonda yayın hayatında yer verdiği yarışma, dizi, sinema filmi ve sağlık programları kaçırmak istemeyenler ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.
TV8 yayın akışı içerisinde Cuma günü 08.30’da Oynat Bakalım ekranlara geliyor. 15.00’da ise sezonun en sevilen dizilerinde Doya Doya Moda ekranlarda olacak. TV8 dizi yayın akışı kapsamında ise 20.00’de Survivor 2021 Ünlüler yayınlanacak.
TV8 2 Şubat Salı günü yayın akışı
06:00 Oynat Bakalım Program
07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm Program
08:30 Oynat Bakalım Program
09:45 Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler Yarışma
12:30 Süper 1 Takım Çizgi Film
14:45 Süper 1 Takım Çizgi Film
15:00 Doya Doya Moda / Yeni Bölüm Yarışma
20:00 Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler / Yeni Bölüm Yarışma
00:15 Survivor Ekstra / Canlı Program
01:30 Doğduğun Ev Kaderindir Dizi
03:15 Doya Doya Moda Yarışma
04:30 Survivor Panorama Program
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