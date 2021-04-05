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TV8 canlı yayın akışı 5 Nisan 2021 Pazartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Türkiye basınında yankı uyandıran TV8 canlı yayın akışı Pazartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar hakkında güncel gelişmeler aktarılmaya devam ediyor. Hemen 5 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlanan haberimizi okuyabilir ve ile ilgili güncel ayrıntılardan anında haberdar olabilirsiniz.

05 Nisan 2021 Pazartesi 00:01
TV8 canlı yayın akışı 5 Nisan 2021 Pazartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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İzleyicilerin beğenerek takip ettiği programların yer aldığı Tv8'de reytingler yüksek sırada yer almaya devam etmektedir. Survivor gibi yarışmaları takip eden izleyiciler bugün Tv8'de neler var? sorusuna cevap aramakta ve merak etmektedirler. 

TV8 yayın akışı içerisinde Cumartesi günü 08.30 Çook Yaşa programı ile güne başlarken , 20.00'da Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler yeni bölümü devam ederken 00.15'de Kırmızı  Oda dizisinin tekrarı ekranlarda izleyicilerin karşında olacaktır. 

TV8 3 Nisan Yayın Akışı;

  • 08:30 Çook Yaşa
  • 10:00 Süper 1 Takım
  • 10:15 Survivor Panorama
  • 13:00 Bamsı Beyrek
  • 15:30 Kırmızı Oda
  • 20:00 Survivor Ünlüler Gönüllüler
  • 00:15 Yerli Dizi : Kırmızı Oda
  • 02:30 Doğduğun Ev Kaderindir
  • 05:30 8X8
  • 05:45 Bilginiz Olsun

TV8 canlı yayınını izlemek için;https://www.tv8.com.tr/canli-yayin

 

 



Son Güncelleme: 05.04.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
Tv8 Yayın AkışıTv8
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