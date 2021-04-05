TV8 canlı yayın akışı 5 Nisan 2021 Pazartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

İzleyicilerin beğenerek takip ettiği programların yer aldığı Tv8'de reytingler yüksek sırada yer almaya devam etmektedir. Survivor gibi yarışmaları takip eden izleyiciler bugün Tv8'de neler var? sorusuna cevap aramakta ve merak etmektedirler.

TV8 yayın akışı içerisinde Cumartesi günü 08.30 Çook Yaşa programı ile güne başlarken , 20.00'da Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler yeni bölümü devam ederken 00.15'de Kırmızı Oda dizisinin tekrarı ekranlarda izleyicilerin karşında olacaktır.

TV8 3 Nisan Yayın Akışı;

08:30 Çook Yaşa

10:00 Süper 1 Takım

10:15 Survivor Panorama

13:00 Bamsı Beyrek

15:30 Kırmızı Oda

20:00 Survivor Ünlüler Gönüllüler

00:15 Yerli Dizi : Kırmızı Oda

02:30 Doğduğun Ev Kaderindir

05:30 8X8

05:45 Bilginiz Olsun