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TV8 canlı yayın akışı 5 Mayıs 2021 Çarşamba TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV8 canlı yayın akışı Çarşamba TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar konusu ile basın bülteninde büyük ilgi toplayan ve hala hakkında yeni ayrıntıların gündeme aktarılmaya devam ettiği TV8 canlı yayın akışı Çarşamba TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine dair sıcak bilgileri öğrenmek istiyorsanız, siz de 5 Mayıs 2021 Çarşamba günü kaleme aldığımız haberimizi okuyabilirsiniz.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 00:01
TV8 canlı yayın akışı 5 Mayıs 2021 Çarşamba TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TV8 ekranlarına gelen yerli diziler, yarışma programları, yerli-yabancı sinema filmleri ve daha birçok yapım milyonları ekran başına kilitlemeyi başarıyor. TV8 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin keyifle takip ettiği birçok programa yer veriliyor. Bu süreçte de sevdikleri yapımların yeni bölümünü kaçırmak istemeyen izleyiciler ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

TV 8 ekranlarında 28 Nisan günü ekranlara aktarılacak olan programlara bakıldığında ilk olarak 07:00 Oynat Bakalım  programı yer alacak. Akşam saat 20.00'ı gösterdiğinde TV 8 kanalında 20:00 Doğduğun Ev Kaderindir yer alacak.

TV8 28 Nisan 2021 Çarşamba yayın akışı

06.30 Oynat Bakalım

07.15 8'de Sağlık

08.30 Survivor 2021

13:15 Doya Doya Moda

17.15 Survivor Panorama

20:00 Doğduğun Ev Kaderindir

00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

02.00 Oynat Bakalım

03.00 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan




Son Güncelleme: 05.05.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
Tv8 Yayın AkışıTv8
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