TV8 canlı yayın akışı 5 Mart 2021 Cuma TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV8 haftalık yayın akışı içerisinde milyonları ekran başına kilitleyen yapımlar yer alıyor. Her sezonda yayın hayatında yer verdiği yarışma, dizi, sinema filmi ve sağlık programları kaçırmak istemeyenler ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

TV8 yayın akışı içerisinde Çarşamba günü 06.00’da Oynat Bakalım ekranlara geliyor. 07:15'de 8'de Sağlık programı yer alıyor. 08.30’da ise sinema ekranlarda olacak. TV8 dizi yayın akışı kapsamında ise 20.00’de ilgiyle izlenen Doğduğun Ev Kaderindir yarışması yayınlanacak.

TV8 03 Şubat Çarşamba günü yayın akışı

06.00 Oynat Bakalım

07.15 8’de Sağlık/ Yeni Bölüm

08.30 Sinema

10.45 Survivor Panorama/Canlı

13.00 Doya Doya Moda/Yeni bölüm

20.00 Doğduğun Ev Kaderindir

00.15 Kırmızı Oda

02.30 Doya Doya Moda

04.30 Survivor Panorama

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