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TV8 canlı yayın akışı 4 Şubat 2021 Perşembe TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Birçok kişinin merak ettiği 4 Şubat 2021 Perşembe günü gündeme gelen TV8 canlı yayın akışı Perşembe TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar konusu hakkında merak edilen ayrıntıları kaleme aldık. 04-02-2021 tarihli haberimizde TV8 canlı yayın akışı Perşembe TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar hakkında güncel bilgileri edinebilirsiniz.

04 Şubat 2021 Perşembe 00:04
TV8 canlı yayın akışı 4 Şubat 2021 Perşembe TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TV8 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin merakla takip ettiği yapımlar yer alıyor. Doya Doya Moda ve Doğduğun Ev Kaderindir gibi sevilen programların takvimini ve yayın saatini araştıranlar ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

TV8 03 Şubat Çarşamba Yayın Akışı

TV8 YAYIN AKIŞI

06:15 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler

10:45 Survivor Panorama / Canlı

13:00 Doya Doya Moda

17:15 Yerli Sinema

20:00 Doğduğun Ev Kaderindir

 

00:15 Kırmızı Oda / Tkr

02:30 Doya Doya Moda

04:30 Survivor Panorama

TV8 canlı yayınını izlemek için TIKLAYIZ



Son Güncelleme: 04.02.2021 00:04
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Anahtar Kelimeler:
Tv8 Yayın AkışıTv8
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