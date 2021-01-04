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TV8 canlı yayın akışı 4 Ocak 2021 Pazartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Okurlarımızın meraklarını uyandıran ve bir süredir gündemde yer alan TV8 canlı yayın akışı Pazartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberi ile ilgili olarak taze gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız, 4 Ocak 2021 tarihli haberimizden ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

04 Ocak 2021 Pazartesi 00:07
TV8 canlı yayın akışı 4 Ocak 2021 Pazartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TV8 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin keyifle takip ettiği birçok yapım yer alıyor. İzleyicilerin ilgiyle takip ettiği dizi ve yarışma programlarıyla reytinglerde üst sıralarda olmayı başaran TV8 günlük yayın akışı içerisinde milyonları ekran başına kilitleyen programlar bulunuyor. MasterChef Türkiye, Oynat Bakalım, Kırmızı Oda gibi yapımları takip eden izleyiciler ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

TV8 yayın akışı içerisinde çarşamba günü 08.30’da Oynat Bakalım izleyicilerle buluşuyor. 09.30’da MasterChef Türkiye tekrar bölümü sevenleriyle buluşuyor. TV8 dizi yayın akışı içerisinde 20.00'da MasterChef Türkiye yeni bölümü oynarken 00.15’te Kırmızı Oda tekrar bölümü ekranlarda olacak.

TV8 28 Aralık Pazartesi Yayın Akışı

06:30 OYNAT BAKALIM

07:15 8'DE SAĞLIK

08:30 OYNAT BAKALIM

09:30 MASTERCHEF TÜRKİYE (TEKRAR)

14:15 DOYA DOYA MODA

20:00 MASTERCHEF TÜRKİYE (YENİ BÖLÜM)

00:15 KIRMIZI ODA

02.30 DOYA DOYA MODA

04.30 8x8

05.15 BİLGİNİZ OLSUN

TV8 canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN

 



Son Güncelleme: 04.01.2021 00:07
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Tv8 Yayın AkışıTv8
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