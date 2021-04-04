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TV8 canlı yayın akışı 4 Nisan 2021 Pazar TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV8 canlı yayın akışı Pazar TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar konusuyla ilgili olarak basın bülteninde yer alan sıcak habere ait gelişmeler paylaşılmaya devam ediyor. 4 Nisan 2021 Pazar tarihli haberimizi okuyarak en yeni gelişmelerden ilk önce siz haberdar olabilirsiniz.

04 Nisan 2021 Pazar 00:01
TV8 canlı yayın akışı 4 Nisan 2021 Pazar TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TV8 haftalık yayın akışı içerisinde Cumartesi günü izleyicilerin heyecanla takip ettiği yapımlar ve yarışma programları yer alıyor. Dizi, yerli-yabancı sinema filmi ve yarışma programlarını ekranlara getiren ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı.

TV8 en çok izlenilen kanallar arasında yerini almaya devam ediyor. Yayınlamış olduğu programların takipçi kitlesi gün geçtikçe artmaya başlamıştır.

TV8 3 Nisan Cumartesi yayın akışı;

06:00 OYNAT BAKALIM

08:30 Çok Yaşa

10:00 Süper 1 Takım

10:15 Survivor Panorama

13.00 Bamsı Beyrek 

15:30 Kırmızı Oda

20:00 Survivor

00:15 Kırmızı Oda

02:30 Doğduğun Ev Kaderindir

05.30 8x8

05:45 Bilginiz Olsun

 

Tv8 Canlı Yayın İzlemek İçin; https://www.tv8.com.tr/canli-yayin

 



Son Güncelleme: 04.04.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
Tv8 Yayın AkışıTv8
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