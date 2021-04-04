TV8 canlı yayın akışı 4 Nisan 2021 Pazar TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV8 haftalık yayın akışı içerisinde Cumartesi günü izleyicilerin heyecanla takip ettiği yapımlar ve yarışma programları yer alıyor. Dizi, yerli-yabancı sinema filmi ve yarışma programlarını ekranlara getiren ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı.
TV8 en çok izlenilen kanallar arasında yerini almaya devam ediyor. Yayınlamış olduğu programların takipçi kitlesi gün geçtikçe artmaya başlamıştır.
TV8 3 Nisan Cumartesi yayın akışı;
06:00 OYNAT BAKALIM
08:30 Çok Yaşa
10:00 Süper 1 Takım
10:15 Survivor Panorama
13.00 Bamsı Beyrek
20:00 Survivor
00:15 Kırmızı Oda
02:30 Doğduğun Ev Kaderindir
05.30 8x8
05:45 Bilginiz Olsun
Tv8 Canlı Yayın İzlemek İçin; https://www.tv8.com.tr/canli-yayin
Son Güncelleme: 04.04.2021 00:01