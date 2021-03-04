TV8 canlı yayın akışı 4 Mart 2021 Perşembe TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV8 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin merakla takip ettiği yapımlar yer alıyor. Doya Doya Moda ve Doğduğun Ev Kaderindir gibi sevilen programların takvimini ve yayın saatini araştıranlar ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

TV8 1 Mart Pazartesi Yayın Akışı

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Ay Lav Yu Tuu

10:45 Survivor Panorama / Canlı

13:00 Doya Doya Moda

17:15 Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler

20:00 Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler / Yeni Bölüm

00:15 Survivor Ekstra / Canlı

01:30 Kırmızı Oda

03:15 Doya Doya Moda

04:30 Survivor Panorama

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