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TV8 canlı yayın akışı 31 Ocak 2021 Pazar TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Yayınlandığı ilk günden bu yana dikkatleri üzerine toplayan TV8 canlı yayın akışı Pazar TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberi ile ilgili olarak yeni gelişmeleri öğrenmek istiyorsanız 31-01-2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

31 Ocak 2021 Pazar 00:02
TV8 canlı yayın akışı 31 Ocak 2021 Pazar TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TV8 haftalık yayın akışı içerisinde pazar günü izleyicilerin heyecanla takip ettiği yapımlar ve yarışma programları yer alıyor. Dizi, yerli-yabancı sinema filmi ve yarışma programlarını ekranlara getiren ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı.

TV8 yayın akışı içerisinde Pazar günü 06.30'da izleyicileri Oynat Bakalım  karşılıyor. 09.30’da Kırmızı Oda, ekranlara gelecek. TV8 günlük yayın akışı 20.00’de Survivor 2021 Gönüllüler-Ünlüler izleyicilerle buluşturuyor. TV8 dizi yayın akışı içerisinde Kırmızı Oda dizileri öne çıkıyor.

TV8 30 Ocak Pazar yayın akışı

​06.30 Oynat Bakalım

08.15 Çook Yaşa

09.45 Kırmızı Oda

13.15 Süper 1 Takım

13.30 Survivor Panorama

15.45 Süper 1 Takım

16.00 Yerli Sinema

20.00 Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler


TV8 canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 31.01.2021 00:02
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Anahtar Kelimeler:
Tv8 Yayın AkışıTv8
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