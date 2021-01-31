TV8 canlı yayın akışı 31 Ocak 2021 Pazar TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV8 haftalık yayın akışı içerisinde pazar günü izleyicilerin heyecanla takip ettiği yapımlar ve yarışma programları yer alıyor. Dizi, yerli-yabancı sinema filmi ve yarışma programlarını ekranlara getiren ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı.
TV8 yayın akışı içerisinde Pazar günü 06.30'da izleyicileri Oynat Bakalım karşılıyor. 09.30’da Kırmızı Oda, ekranlara gelecek. TV8 günlük yayın akışı 20.00’de Survivor 2021 Gönüllüler-Ünlüler izleyicilerle buluşturuyor. TV8 dizi yayın akışı içerisinde Kırmızı Oda dizileri öne çıkıyor.
TV8 30 Ocak Pazar yayın akışı
06.30 Oynat Bakalım
08.15 Çook Yaşa
09.45 Kırmızı Oda
13.30 Survivor Panorama
15.45 Süper 1 Takım
16.00 Yerli Sinema
20.00 Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler
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