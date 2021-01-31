TV8 canlı yayın akışı 31 Ocak 2021 Pazar TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV8 haftalık yayın akışı içerisinde pazar günü izleyicilerin heyecanla takip ettiği yapımlar ve yarışma programları yer alıyor. Dizi, yerli-yabancı sinema filmi ve yarışma programlarını ekranlara getiren ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı.

TV8 yayın akışı içerisinde Pazar günü 06.30'da izleyicileri Oynat Bakalım karşılıyor. 09.30’da Kırmızı Oda, ekranlara gelecek. TV8 günlük yayın akışı 20.00’de Survivor 2021 Gönüllüler-Ünlüler izleyicilerle buluşturuyor. TV8 dizi yayın akışı içerisinde Kırmızı Oda dizileri öne çıkıyor.

TV8 30 Ocak Pazar yayın akışı

​06.30 Oynat Bakalım

08.15 Çook Yaşa

09.45 Kırmızı Oda

13.15 Süper 1 Takım

13.30 Survivor Panorama

15.45 Süper 1 Takım

16.00 Yerli Sinema

20.00 Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler



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