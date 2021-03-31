TV8 canlı yayın akışı 31 Mart 2021 Çarşamba TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV8 ekranlarına gelen yerli diziler, yarışma programları, yerli-yabancı sinema filmleri ve daha birçok yapım milyonları ekran başına kilitlemeyi başarıyor. TV8 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin keyifle takip ettiği birçok programa yer veriliyor. Bu süreçte de sevdikleri yapımların yeni bölümünü kaçırmak istemeyen izleyiciler ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

TV 8 ekranlarında 24 Mart ÇArşamba gününde ekranlara aktarılacak olan programlara bakıldığında ilk olarak saat 06:00' da Oynat Bakalım ardından saat 08:30’da Sinema geliyor. 10:45'te Survivor Panorama , 13:15'de Doya Doya Moda ekranlara geliyor.

TV8 31 Mart Çarşmaba Yayın Akışı

06.00 Oynat Bakalım

07.15 8’de Sağlık

08.30 Sinema

10.45 Survivor Panorama

13.15 Doya Doya Moda

17.15 Doğduğun Ev Kaderindir

20.00 Doğduğun Ev Kaderindir

00.15 Kırmızı Oda

02.30 Doya Doya Moda

04.30 Survivor Panorama

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