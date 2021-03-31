TV8 canlı yayın akışı 31 Mart 2021 Çarşamba TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV8 ekranlarına gelen yerli diziler, yarışma programları, yerli-yabancı sinema filmleri ve daha birçok yapım milyonları ekran başına kilitlemeyi başarıyor. TV8 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin keyifle takip ettiği birçok programa yer veriliyor. Bu süreçte de sevdikleri yapımların yeni bölümünü kaçırmak istemeyen izleyiciler ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.
TV 8 ekranlarında 24 Mart ÇArşamba gününde ekranlara aktarılacak olan programlara bakıldığında ilk olarak saat 06:00' da Oynat Bakalım ardından saat 08:30’da Sinema geliyor. 10:45'te Survivor Panorama , 13:15'de Doya Doya Moda ekranlara geliyor.
TV8 31 Mart Çarşmaba Yayın Akışı
06.00 Oynat Bakalım
07.15 8’de Sağlık
08.30 Sinema
10.45 Survivor Panorama
17.15 Doğduğun Ev Kaderindir
20.00 Doğduğun Ev Kaderindir
00.15 Kırmızı Oda
02.30 Doya Doya Moda
04.30 Survivor Panorama
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