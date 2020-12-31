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TV8 canlı yayın akışı 31 Aralık 2020 Perşembe TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Gündemde geniş yer kaplayan ve kısa sürede büyük ilgi toplayan TV8 canlı yayın akışı Perşembe TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar gelişmeleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. 31 Aralık 2020 Perşembe tarihli haberimizde yeni ayrıntıları okuyarak güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

31 Aralık 2020 Perşembe 00:00
TV8 canlı yayın akışı 31 Aralık 2020 Perşembe TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TV8 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin merakla takip ettiği yapımlar yer alıyor. Kırmızı Oda, Doğduğun Ev Kaderindir ve MasterChef Türkiye gibi sevilen programların takvimini ve yayın saatini araştıranlar ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

TV8 yayın akışı içerisinde pazar günü 08.15’te Çook Yaşa izleyicilerin karşısına çıkacak. TV8 günlük yayın akışı içerisinde 10.30’da Kırmızı Oda izleyicilerle buluşacak. TV8 dizi yayın akışı içerisinde 13.30’da Doğduğun Ev Kaderindir öne çıkıyor. Her biri milyonlarca kişi tarafından merakla izlenen programlar pazar günü TV8 ekranlarında oluyor. Türkiye’nin ‘master chef’inin seçildiği MasterChef Türkiye ise 20.00’de yayınlanacak.

TV8 30 Aralık Çarşamba Yayın Akışı

06:00 OYNAT BAKALIM

07:15 8'DE SAĞLIK

05:15 BİLGİNİZ OLSUN

08:30 OYNAT BAKALIM

09:30 MASTERCHEF TÜRKİYE

10:30 KIRMIZI ODA

14:15 DOYA DOYA MODA/ YENİ BÖLÜM

20:00  DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR

00:15 KIRMIZI ODA

02:30 DOYA DOYA MODA

04:30 8X8

05:15 BİLGİNİZ OLSUN

TV8 canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 31.12.2020 00:00
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Anahtar Kelimeler:
Tv8 Yayın AkışıTv8
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