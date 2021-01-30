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TV8 canlı yayın akışı 30 Ocak 2021 Cumartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Okuyucuları merakta bırakan TV8 canlı yayın akışı Cumartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine dair gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bu gelişmelerden ilk önce haberdar olmak istiyorsanız, 30.01.2021 tarihli haberimize hızlıca göz atabilirsiniz.

30 Ocak 2021 Cumartesi 00:02
TV8 canlı yayın akışı 30 Ocak 2021 Cumartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TV8 haftalık yayın akışı içerisinde Cumartesi günleri izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yapım bulunuyor. Yarışma programları, dizi, moda programı ve sağlık programıyla milyonları ekran başına kilitleyen ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı.

06:15 Oynat Bakalım

08:00 Çook Yaşa

09:45 Doğduğun Ev Kaderindir

12.45 Süper 1 Takım

13:00 Survivor Panorama

15:00 Süper 1 Takım

15:15 Kırmızı Oda

18:30 Süper 1 Takım

10:00 Survivor 2021

01:30 Kırmızı Oda

04:30 8x8

05:45 Bilginiz Olsun 

TV8 canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 30.01.2021 00:02
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Anahtar Kelimeler:
Tv8 Yayın AkışıTv8
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