TV8 canlı yayın akışı 30 Ocak 2021 Cumartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV8 haftalık yayın akışı içerisinde Cumartesi günleri izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yapım bulunuyor. Yarışma programları, dizi, moda programı ve sağlık programıyla milyonları ekran başına kilitleyen ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı.
06:15 Oynat Bakalım
08:00 Çook Yaşa
09:45 Doğduğun Ev Kaderindir
12.45 Süper 1 Takım
13:00 Survivor Panorama
15:15 Kırmızı Oda
18:30 Süper 1 Takım
10:00 Survivor 2021
01:30 Kırmızı Oda
04:30 8x8
05:45 Bilginiz Olsun
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Son Güncelleme: 30.01.2021 00:02