TV8 canlı yayın akışı 30 Nisan 2021 Cuma TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV8 haftalık yayın akışı içerisinde milyonları ekran başına kilitleyen yapımlar yer alıyor. Her sezonda yayın hayatında yer verdiği yarışma, dizi, sinema filmi ve sağlık programları kaçırmak istemeyenler ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.
TV8 yayın akışı içerisinde Cuma günü 06.30'da Oynat Bakalım ekranlara geliyor. 08.30' da Survivor Ünlüler-Gönüllüler yer alıyor. 13:15 Doya Doya Moda ekranlarda olacak. TV8 dizi yayın akışı kapsamında ise 20.00’de ilgiyle izlenen Kırmızı Oda yayınlanacak.
TV8 23 Nisan Cuma günü yayın akışı
06.30 Oynat Bakalım
07.15 8’de Sağlık
08.30 Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler
13.15 Doya Doya Moda
20.00 Kırmızı Oda
00.15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan
02.00 Oynat Bakalım
03.00 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan
04.30 Dizi
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