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TV8 canlı yayın akışı 30 Nisan 2021 Cuma TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Sıcak gündemde yer tutan TV8 canlı yayın akışı Cuma TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar ve yeni ayrıntılarıyla merak uyandıran habere ilişkin tüm güncel gelişmeleri hemen öğrenmek istiyorsanız, siz de 30 Nisan 2021 Cuma tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

30 Nisan 2021 Cuma 00:02
TV8 canlı yayın akışı 30 Nisan 2021 Cuma TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TV8 haftalık yayın akışı içerisinde milyonları ekran başına kilitleyen yapımlar yer alıyor. Her sezonda yayın hayatında yer verdiği yarışma, dizi, sinema filmi ve sağlık programları kaçırmak istemeyenler ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

TV8 yayın akışı içerisinde Cuma günü 06.30'da Oynat Bakalım ekranlara geliyor. 08.30' da Survivor Ünlüler-Gönüllüler yer alıyor. 13:15 Doya Doya Moda  ekranlarda olacak. TV8 dizi yayın akışı kapsamında ise 20.00’de ilgiyle izlenen Kırmızı Oda yayınlanacak. 

TV8  23 Nisan Cuma  günü yayın akışı

06.30 Oynat Bakalım

07.15 8’de Sağlık

08.30 Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler

13.15 Doya Doya Moda

17.15 Survivor Panorama

20.00 Kırmızı Oda

00.15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

02.00 Oynat Bakalım

03.00 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

04.30 Dizi 

TV8 canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN




Son Güncelleme: 30.04.2021 00:02
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Anahtar Kelimeler:
Tv8 Yayın AkışıTv8
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