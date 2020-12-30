TV8 canlı yayın akışı 30 Aralık 2020 Çarşamba TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV8 ekranlarına gelen yerli diziler, yarışma programları, yerli-yabancı sinema filmleri ve daha birçok yapım milyonları ekran başına kilitlemeyi başarıyor. TV8 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin keyifle takip ettiği birçok programa yer veriliyor. Bu süreçte de sevdikleri yapımların yeni bölümünü kaçırmak istemeyen izleyiciler ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.
TV 8 ekranlarında 23 Aralık Çarşamba gününde ekranlara aktarılacak olan programlara bakıldığında ilk olarak saat 06.00’da Oynat Bakalım ardından saat 07:15’de 8’de Sağlık programı geliyor. 09:30’da MasterChef Türkiye, 14:15’de Doya Doya Moda ekranlara geliyor. Akşam saatlerinde her hafta ilgi izlenen Doğduğun Ev Kaderindir dizisi ardından 00:15’de Kırmızı Odanın tekrarı yayınlanacak.
TV8 23 Aralık Çarşamba Yayın Akışı
06:00 OYNAT BAKALIM
08:15 ÇOOK YAŞA
09:45 MASTERCHEF TÜRKİYE
12:30 DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR (TEKRAR)
20:00 MASTERCHEF TÜRKİYE
00:15 KIRMIZI ODA
03:00 PARA BENDE
04:30 8X8
05:45 BİLGİNİZ OLSUN
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