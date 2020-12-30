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TV8 canlı yayın akışı 30 Aralık 2020 Çarşamba TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Okurlarımızın merakla takip ettikleri TV8 canlı yayın akışı Çarşamba TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberini biz de incelemeye devam ediyoruz. En yeni ayrıntılarıyla 30 Aralık 2020 tarihli haberimizde kaleme aldığımız gelişmeleri okuyarak siz de merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.

30 Aralık 2020 Çarşamba 00:01
TV8 canlı yayın akışı 30 Aralık 2020 Çarşamba TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TV8 ekranlarına gelen yerli diziler, yarışma programları, yerli-yabancı sinema filmleri ve daha birçok yapım milyonları ekran başına kilitlemeyi başarıyor. TV8 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin keyifle takip ettiği birçok programa yer veriliyor. Bu süreçte de sevdikleri yapımların yeni bölümünü kaçırmak istemeyen izleyiciler ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

TV 8 ekranlarında 23 Aralık Çarşamba gününde ekranlara aktarılacak olan programlara bakıldığında ilk olarak saat 06.00’da Oynat Bakalım ardından saat 07:15’de 8’de Sağlık programı geliyor. 09:30’da MasterChef Türkiye, 14:15’de Doya Doya Moda ekranlara geliyor. Akşam saatlerinde her hafta ilgi izlenen Doğduğun Ev Kaderindir dizisi ardından 00:15’de Kırmızı Odanın tekrarı yayınlanacak.

TV8 23 Aralık Çarşamba Yayın Akışı

06:00 OYNAT BAKALIM

08:15 ÇOOK YAŞA

09:45 MASTERCHEF TÜRKİYE

12:30 DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR (TEKRAR)

15:30 KIRMIZI ODA (TEKRAR)

20:00 MASTERCHEF TÜRKİYE

00:15 KIRMIZI ODA 

03:00 PARA BENDE

04:30 8X8

05:45 BİLGİNİZ OLSUN

TV8 canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN

 



Son Güncelleme: 30.12.2020 00:01
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Anahtar Kelimeler:
Tv8 Yayın AkışıTv8
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