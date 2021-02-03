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TV8 canlı yayın akışı 3 Şubat 2021 Çarşamba TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV8 canlı yayın akışı Çarşamba TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar ile ilgili yeni ayrıntılar 3 Şubat 2021 Çarşamba tarihinde internet ve yazılı basınla paylaşılmaya devam ediyor. 3 Şubat 2021 gününe ait TV8 canlı yayın akışı Çarşamba TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar hakkında tüm güncel detayları sitemizden okuyabilirsiniz.

03 Şubat 2021 Çarşamba 00:02
TV8 canlı yayın akışı 3 Şubat 2021 Çarşamba TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TV8 ekranlarına gelen yerli diziler, yarışma programları, yerli-yabancı sinema filmleri ve daha birçok yapım milyonları ekran başına kilitlemeyi başarıyor. TV8 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin keyifle takip ettiği birçok programa yer veriliyor. Bu süreçte de sevdikleri yapımların yeni bölümünü kaçırmak istemeyen izleyiciler ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

TV 8 ekranlarında 27 Ocak Çarşamba gününde ekranlara aktarılacak olan programlara bakıldığında ilk olarak saat 06:00’da Oynat Bakalım ardından saat 07:15’de 8’de Sağlık programı geliyor. 10:00’da Survivor Panorama, 13:00'te Doya Doya Moda ekranlara geliyor. 

TV8 27 Ocak Çarşamba Yayın Akışı

06:00

Oynat Bakalım

07:15

8'de Sağlık

08:30

Oynat Bakalım

09:45 

Doğduğun Ev Kaderindir

12:30

Süper 1 Takım 

17.15

Kırmızı Oda

20:00

Doğduğun Ev Kaderindir

00:15

Kırmızı Oda

02:30

Doya Doya Moda

04:30

Survivor Panorama

TV8 canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN

 



Son Güncelleme: 03.02.2021 00:02
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Tv8 Yayın AkışıTv8
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