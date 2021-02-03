TV8 canlı yayın akışı 3 Şubat 2021 Çarşamba TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV8 ekranlarına gelen yerli diziler, yarışma programları, yerli-yabancı sinema filmleri ve daha birçok yapım milyonları ekran başına kilitlemeyi başarıyor. TV8 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin keyifle takip ettiği birçok programa yer veriliyor. Bu süreçte de sevdikleri yapımların yeni bölümünü kaçırmak istemeyen izleyiciler ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.
TV 8 ekranlarında 27 Ocak Çarşamba gününde ekranlara aktarılacak olan programlara bakıldığında ilk olarak saat 06:00’da Oynat Bakalım ardından saat 07:15’de 8’de Sağlık programı geliyor. 10:00’da Survivor Panorama, 13:00'te Doya Doya Moda ekranlara geliyor.
TV8 27 Ocak Çarşamba Yayın Akışı
06:00
Oynat Bakalım
07:15
8'de Sağlık
08:30
Oynat Bakalım
09:45
Doğduğun Ev Kaderindir
12:30
17.15
Kırmızı Oda
20:00
Doğduğun Ev Kaderindir
00:15
Kırmızı Oda
02:30
Doya Doya Moda
04:30
Survivor Panorama
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