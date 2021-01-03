TV8 canlı yayın akışı 3 Ocak 2021 Pazar TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV8 haftalık yayın akışı içerisinde pazar günü izleyicilerin heyecanla takip ettiği yapımlar ve yarışma programları yer alıyor. Dizi, yerli-yabancı sinema filmi ve yarışma programlarını ekranlara getiren ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı.

TV8 yayın akışı içerisinde Pazar günü 06.30'da izleyicileri Oynat Bakalım karşılıyor. 09.45’da Kırmızı Oda,13.30’da Doğduğun Ev Kaderindir ekranlara gelecek. TV8 günlük yayın akışı 20.00’de MasterChef Türkiye yeni bölümünü izleyicilerle buluşturuyor. TV8 dizi yayın akışı içerisinde Doğduğun Ev Kaderindir ve Kırmızı Oda dizileri öne çıkıyor.

TV8 03 Ocak Pazar yayın akışı

06.30- Oynat Bakalım

08.15- Çook Yaşa

09.45- Kırmızı Oda (Tekrar)

13.30- Doğduğun Ev Kaderindir (Tekrar)

16.30- MasterChef Türkiye (Tekrar)

20.00- MasterChef Türkiye



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