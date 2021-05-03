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TV8 canlı yayın akışı 3 Mayıs 2021 Pazartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

3 Mayıs 2021 tarihinde basına aktarılan ve halen gelişmeleriyle dikkat çeken TV8 canlı yayın akışı Pazartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberi ile ilgili en yeni ayrıntıları okumak için siz de hemen 03-05-2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

03 Mayıs 2021 Pazartesi 00:01
TV8 canlı yayın akışı 3 Mayıs 2021 Pazartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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İzleyicilerin beğenerek takip ettiği programların yer aldığı Tv8'de reytingler yüksek sırada yer almaya devam etmektedir. Survivor gibi yarışmaları takip eden izleyiciler bugün Tv8'de neler var? sorusuna cevap aramakta ve merak etmektedirler. 

TV8 28 Nisan Çarşamba   Yayın Akışı;

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

02:45 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

04:30 Kırmızı Oda

06:30 Oynat Bakalım

08:30 Çok Yaşa

09:45 On Yaş Genç

10:30 Süper 1 Takım

10:45 Survivor Panorama

13:15 Kırmızı Oda

15:45 Sinema

20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler

TV8 canlı yayınını izlemek için;https://www.tv8.com.tr/canli-yayin

 

 




Son Güncelleme: 03.05.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
Tv8 Yayın AkışıTv8
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