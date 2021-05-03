TV8 canlı yayın akışı 3 Mayıs 2021 Pazartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

İzleyicilerin beğenerek takip ettiği programların yer aldığı Tv8'de reytingler yüksek sırada yer almaya devam etmektedir. Survivor gibi yarışmaları takip eden izleyiciler bugün Tv8'de neler var? sorusuna cevap aramakta ve merak etmektedirler.
TV8 28 Nisan Çarşamba Yayın Akışı;
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan
02:45 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan
04:30 Kırmızı Oda
06:30 Oynat Bakalım
08:30 Çok Yaşa
10:30 Süper 1 Takım
10:45 Survivor Panorama
13:15 Kırmızı Oda
15:45 Sinema
20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler
TV8 canlı yayınını izlemek için;https://www.tv8.com.tr/canli-yayin
Son Güncelleme: 03.05.2021 00:01