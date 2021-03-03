TV8 canlı yayın akışı 3 Mart 2021 Çarşamba TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV8 ekranlarına gelen yerli diziler, yarışma programları, yerli-yabancı sinema filmleri ve daha birçok yapım milyonları ekran başına kilitlemeyi başarıyor. TV8 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin keyifle takip ettiği birçok programa yer veriliyor. Bu süreçte de sevdikleri yapımların yeni bölümünü kaçırmak istemeyen izleyiciler ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.
TV 8 ekranlarında 27 Şubat Cumartesi gününde ekranlara aktarılacak olan programlara bakıldığında ilk olarak saat 06:15'te Oynat Bakalım ardından saat 08:15’te Çook Yaşa programı geliyor. 10:00’da Doğduğun Ev Kaderindir, 13:00'te Süper 1 Takım ekranlara geliyor.
TV8 27 Şubat Cumartesi Yayın Akışı
06:15 Oynat Bakalım
08:15 Çook Yaşa
09:45 Süper 1 Takım
10:00 Doğduğun Ev Kaderindir
13:00 Süper 1 Takım
14:45 Kırmızı Oda
20:00 Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Kırmızı Oda
04:30 8X8
05:45 Bilginiz Olsun
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