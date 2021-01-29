TV8 canlı yayın akışı 29 Ocak 2021 Cuma TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV8 haftalık yayın akışı içerisinde milyonları ekran başına kilitleyen yapımlar yer alıyor. Her sezonda yayın hayatında yer verdiği yarışma, dizi, sinema filmi ve sağlık programları kaçırmak istemeyenler ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

TV8 yayın akışı içerisinde Cuma günü 06.30’da Oynat Bakalım ekranlara geliyor. 13.00’da ise sezonun en sevilen dizilerinde Doya Doya Moda ekranlarda olacak. TV8 dizi yayın akışı kapsamında ise 20.00’de Kırmızı Oda yayınlanacak.

TV8 29 Ocak Cuma günü yayın akışı

06.00 Oynat Bakalım

07.15 8’de Sağlık

08.30 Oynat Bakalım

09.45 Kırmızı Oda

12.30 Süper 1 Takım

12.45 Survivor Panorama

14.45 Süper 1 Takım

15.00 Doya Doya Moda

20.00 Kırmızı Oda

00.15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular

02.30 Doya Doya Moda

04.30 Survivor Panorama

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