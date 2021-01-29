TV8 canlı yayın akışı 29 Ocak 2021 Cuma TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV8 haftalık yayın akışı içerisinde milyonları ekran başına kilitleyen yapımlar yer alıyor. Her sezonda yayın hayatında yer verdiği yarışma, dizi, sinema filmi ve sağlık programları kaçırmak istemeyenler ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.
TV8 yayın akışı içerisinde Cuma günü 06.30’da Oynat Bakalım ekranlara geliyor. 13.00’da ise sezonun en sevilen dizilerinde Doya Doya Moda ekranlarda olacak. TV8 dizi yayın akışı kapsamında ise 20.00’de Kırmızı Oda yayınlanacak.
TV8 29 Ocak Cuma günü yayın akışı
06.00 Oynat Bakalım
07.15 8’de Sağlık
08.30 Oynat Bakalım
09.45 Kırmızı Oda
12.30 Süper 1 Takım
14.45 Süper 1 Takım
15.00 Doya Doya Moda
20.00 Kırmızı Oda
00.15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular
02.30 Doya Doya Moda
04.30 Survivor Panorama
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