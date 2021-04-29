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TV8 canlı yayın akışı 29 Nisan 2021 Perşembe TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Türkiye gündeminde yer aldığı günden bu yana oldukça dikkat çeken TV8 canlı yayın akışı Perşembe TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberinin güncel ayrıntıları da basına aktarılmaya devam ediyor. TV8 canlı yayın akışı Perşembe TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar ile ilgili gelişmeleri siz de hemen Nisan 29 Perşembe tarihli haberimizi okuyarak güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

29 Nisan 2021 Perşembe 00:01
TV8 canlı yayın akışı 29 Nisan 2021 Perşembe TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TV8 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin merakla takip ettiği yapımlar yer alıyor. Doya Doya Moda ve Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin tekrarı yer alacak. Sevilen programların takvimini ve yayın saatini araştıranlar ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

TV8 20 Nisan Salı Yayın Akışı;

TV8 YAYIN AKIŞI

  • 06:00 Oynat Bakalım
     
  • 07:15 8'de Sağlık
     
  • 08:30 Sinema
     
  • 10:45 Survivor Panorama
     
  • 13:00 Doya Doya Moda
     
  • 17:15 Yerli Dizi : Kırmızı Oda
     
  • 20:00 Doğduğun Ev Kaderindir
     
  • 00:15 Aklımdaki Sorular
     
  • 02:30 Doya Doya Moda

TV8 canlı yayınını izlemek için; https://www.tv8.com.tr/canli-yayin




Son Güncelleme: 29.04.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
Tv8 Yayın AkışıTv8
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