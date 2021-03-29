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TV8 canlı yayın akışı 29 Mart 2021 Pazartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Türkiye basınında kritik öneme sahip olan TV8 canlı yayın akışı Pazartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar hakkındaki haberimize dair güncel ayrıntılar basına aktarılmaya devam ediyor. Hemen şimdi 29 Mart günü yayınladığımız haberimizi okuyarak, konusunda yeni bilgileri edinin.

29 Mart 2021 Pazartesi 00:01
TV8 canlı yayın akışı 29 Mart 2021 Pazartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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İzleyicilerin beğenerek takip ettiği programların yer aldığı Tv8'de reytingler yüksek sırada yer almaya devam etmektedir. Survivor gibi yarışmaları takip eden izleyiciler bugün Tv8'de neler var? sorusuna cevap aramakta ve merak etmektedirler. 

TV8 yayın akışı içerisinde Çarşamba günü 06.00 Oynat Bakalım, 20.00'da Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler yeni bölümü, 00.15’te Survivor Ekstra ekranlarda izleyicilerin karşında olacaktır. 

TV8 24 Mart Yayın Akışı;

06.00 Oynat Bakalım

07.15 8'de Sağlık

08.30 Sinema

10.45 Survivor Panorama

13.00 Doya Doya Moda

17.15 Doğduğun Ev Kaderindir

20.00 Doğduğun Ev Kaderindir

00.15 Kırmızı Oda

02.30 Doya Doya Moda

04.30 Survivor Panorama

TV8 canlı yayınını izlemek için;https://www.tv8.com.tr/canli-yayin

 

 



Son Güncelleme: 29.03.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
Tv8 Yayın AkışıTv8
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