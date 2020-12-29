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TV8 canlı yayın akışı 29 Aralık 2020 Salı TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV8 canlı yayın akışı Salı TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar konusu bir süredir Türkiye basınında okuyucular tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. TV8 canlı yayın akışı Salı TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar ile ilgili olarak gündeme aktarılan tüm yeni bilgileri ve daha fazlasını 29.12.2020'li haberimizden okuyabilirsiniz.

29 Aralık 2020 Salı 00:00
TV8 canlı yayın akışı 29 Aralık 2020 Salı TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TV8 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin büyük bir ilgiyle takip ettiği birçok yapım yer alıyor. Milyonları ekran başına kilitleyen yarışma programları ve dizilere ev sahipliği yapan kanalla ilgili izleyiciler ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

TV8 günlük yayın akışı içerisinde Çarşamba günü 06.00’da izleyicileri Oynat Bakalım karşılıyor. 09.30’da MasterChef Türkiye  ekranlarda olacak. Başarılı şeflerin yarıştığı ve MasterChef önlüğünü almak için mücadele ettiği MasterChef Türkiye 20.00’de yeni bölümüyle ekranlarda olacak. 

TV8 29.12.2020 yayın akışı

06:00 OYNAT BAKALIM

07:15 8'DE SAĞLIK

08:30 OYNAT BAKALIM

09:30 MASTERCHEF TÜRKİYE

14:15 DOYA DOYA MODA

20:00 MASTERCHEF TÜRKİYE 

00:15 DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR

02:30 DOYA DOYA MODA

04:30 8X8

05:15 BİLGİNİZ OLSUN



Son Güncelleme: 29.12.2020 00:00
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