TV8 canlı yayın akışı 29 Aralık 2020 Salı TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV8 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin büyük bir ilgiyle takip ettiği birçok yapım yer alıyor. Milyonları ekran başına kilitleyen yarışma programları ve dizilere ev sahipliği yapan kanalla ilgili izleyiciler ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.
TV8 günlük yayın akışı içerisinde Çarşamba günü 06.00’da izleyicileri Oynat Bakalım karşılıyor. 09.30’da MasterChef Türkiye ekranlarda olacak. Başarılı şeflerin yarıştığı ve MasterChef önlüğünü almak için mücadele ettiği MasterChef Türkiye 20.00’de yeni bölümüyle ekranlarda olacak.
TV8 29.12.2020 yayın akışı
06:00 OYNAT BAKALIM
07:15 8'DE SAĞLIK
08:30 OYNAT BAKALIM
14:15 DOYA DOYA MODA
20:00 MASTERCHEF TÜRKİYE
00:15 DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR
02:30 DOYA DOYA MODA
04:30 8X8
05:15 BİLGİNİZ OLSUN