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TV8 canlı yayın akışı 28 Şubat 2021 Pazar TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Yazarlarımız tarafından da sıkı bir şekilde takip edilen ve en yeni gelişmeleriyle kaleme alınan TV8 canlı yayın akışı Pazar TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine dair sıcak ayrıntıları öğrenmek istiyorsanız 28-02-2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

28 Şubat 2021 Pazar 00:06
TV8 canlı yayın akışı 28 Şubat 2021 Pazar TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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TV8 haftalık yayın akışı içerisinde Salı günü izleyicilerin heyecanla takip ettiği yapımlar ve yarışma programları yer alıyor. Dizi, yerli-yabancı sinema filmi ve yarışma programlarını ekranlara getiren ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı.

TV8 yayın akışı içerisinde Salı saat 07.15'te 8'de Sağlık  karşılıyor. TV8 günlük yayın akışı 20.00’de Survivor Ünlüler - Gönüllüler izleyicilerle buluşturuyor. TV8 dizi yayın akışı içerisinde sabah saatlerinde yerli sinema filmi izleyici karşısına çıkıyor.

TV8 21Şubat Salı yayın akışı

07:15 8'de Sağlık

08:30 Yerli Sinema

10:45 Survivor Panorama

13:00 Doya Doya Moda

16.00 Mutluluk Zamanı

17:15 Survivor Ünlüler - Gönüllüler

20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler


TV8 canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN

 

 

 



Son Güncelleme: 28.02.2021 00:06
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Anahtar Kelimeler:
Tv8 Yayın AkışıTv8
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