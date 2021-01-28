TV8 canlı yayın akışı 28 Ocak 2021 Perşembe TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

TV8 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin merakla takip ettiği yapımlar yer alıyor. Kırmızı Oda, Doğduğun Ev Kaderindir ve MasterChef Türkiye gibi sevilen programların takvimini ve yayın saatini araştıranlar ‘’TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

TV8 yayın akışı içerisinde ı-Pazar günü 06.30'da Oynat Bakalım izleyicilerin karşısına çıkacak. TV8 günlük yayın akışı içerisinde 00.15’de Survivor Extra izleyicilerle buluşacak. TV8 dizi yayın akışı içerisinde 13.20’da Survivor Panorama öne çıkıyor. Her biri milyonlarca kişi tarafından merakla izlenen programlar pazar günü TV8 ekranlarında oluyor. Saat 20:00'de ise yeni sezonuyla Survivor 2021 ekranlara geliyor.

TV8 24 Ocak Pazar Yayın Akışı

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

08:15 Çook Yaşa

09:45 Kırmızı Oda

13:15 Süper 1 Takım

13:30 Survivor Panorama / Canlı

15:45 Süper 1 Takım

16:00 Yerli Sinema

20:00 Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler / Yeni Bölüm

00:15 Survivor Ekstra / Canlı

01:30 Doğduğun Ev Kaderindir

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